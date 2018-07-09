Допінг-скандал на ЧС-2018: збірну Росії запідозрили у "нюханні" просто посеред матчу

Гравців збірної Росії підозрюють у вживанні речовин для покращення фізичного стану посеред матчу проти Хорватії у чвертьфіналі ЧС-2018.

Німецьке видання Bild пише, що футболісти збірної Росії просто посеред матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу проти збірної Хорватії застосовували допінг для поліпшення свого фізичного стану.

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7 липня у чвертьфіналу ЧС-2018 Хорватія здолала Росію у серії післяматчевих пенальті.

Bild пише, що російські футболісти вдихали аміак у підтрибунному приміщенні у перерві матчу, щоб отримати фізичну перевагу над суперником.

Німецькі журналісти визнають, що аміак не входить у перелік заборонених препаратів, проте, як стверджують фахівці, ця речовина дає схожий ефект.

На фото видно, як захисник збірної Росії Ілля Кутєпов виходить із підтрибунних приміщень на поле, тримаючи щось під носом.

У збірній Росії вже встигли відхреститись від будь-яких звинувачень у вживанні допінгу.

Лікар збірної Росії Едуард Безуглов стверджує, що футболісти всього лиш нюхали вату з нашатирним спиртом, який багато років використовують у світовому спорті.

Раніше авторитетний німецький журналіст Хайо Зеппельт розкритикував ФІФА за неналежну організацію допінг-контролю на ЧС-2018.