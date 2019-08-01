Допит Денісової: правозахисники закликають розслідувати дії омбудсмена

Людмила Денісова має пояснити призначення за конкурсом "лояльних" членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів за своєю квотою. Ці судді могли бути причетними до можливих корупційних злочинів у київському Окружному суді, які зараз розслідує ГПУ.

Внаслідок втручання судді Павла Вовка, щодо діяльності якого наразі ведеться слідство, звільнили двох членів ВККС та призначили на їхнє місце лояльних до нього переможців конкурсу. Призначення відбулися за поданням Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової та Державної судової адміністрації, сказано у звернені правозахисників.

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Що таке ВККС та чим вона займається?Вища кваліфікаційна комісія суддів відповідає за формування суддівського складу та слідкує за їхнім кваліфікаційним рівнем. Члени ВККС призначаються за квотами: 8 членів призначають з'їздом суддів України, 2 – з'їздом представників ВНЗ та наукових установ, 2 – з'їздом адвокатів, 2 – омбудсменом та 2 – головою Державної судової адміністрації України.

Раніше НАЗК виявила у Денісової недостовірні дані у декларації. Як стверджують правозахисники, в обмін на скасування цих протоколів прокуратури, вона погодилася звільнити члена ВККС Андрія Козлова та призначити "потрібну" людину за своєю квотою. "Своїх" людей призначали насамперед для того, щоб уникнути обов'язкового кваліфікаційного оцінювання з боку ВККС. Правозахисні організації закликали Верховну Раду створити спеціальну комісію, яка визначить, чи є підстави для звільнення Денісової у зв'язку із порушенням принципу незалежності та неупередженості.

Правозахисники вимагають у Денісової публічно пояснити звільнення з посади члена ВККС та призначення нового, а також прокоментувати звинувачення у свій бік.

Організації також звернулися до правоохоронців та закликали до проведення слідства щодо можливих "домовленостей" Павла Вовка та Людмили Денісової.

Під зверненням підписалися такі організації:

ГО "Повернення до Дому";

"Донецький Меморіал";

"Крим-SOS";

Об’єднання родичів політв’язнів Кремля;

Українська Гельсінська спілка з прав людини;

Центр громадянських свобод;

Центр прав людини ZMINA;

Центр "Соціальна дія".

Що відомо про обшуки в ОАСК?Їх провели працівники Генпрокуратури та детективи НАБУ 26 липня. Вони підозрюють у порушенні закону главу інстанції Павла Вовка, а також декількох суддів. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень та створювали штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



У правоохоронців є докази – аудіо, на якому глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді інстанції, а й співробітники ДБР.



Генеральна прокуратура викликає на 2 серпня голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, суддів Аблова, Погрібніченка та Шепітка. Згідно з даними сайту ГПУ, цим особам планують вручити підозри.