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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Доплати медикам: причини затримки, розмір та порядок нарахування

      -

      Лікарі та інші працівники, які борються з COVID-19 почали отримувати надбавки. Проте не такі, які очікувалося.

      Лікарі поскаржилися, що не отримали надбавки за березень, а якщо отримали, то сума значно нижча, ніж обіцяли. Про це заявила депутатка Юлія Клименко на засіданні уряду 21 квітня. Пояснюємо у матеріалі сайту 24 каналу чому прийшло менше грошей, чого чекати у квітні та як нараховується надбавка.

      Важливо В Україні на коронавірус захворіли понад 7 тисяч людей: за добу виявили рекордні 578 випадків

      Чому у березні не було обіцяних 300% надбавки?

      У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Проблема в тому, що оклад зазвичай у медиків – це мінімальна зарплата або близька до "мінімалки", тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.

      За березень уряд передав на місця майже 1 мільярд гривень, щоби медикам нарахували відповідні і обіцяні відсотки. Тим медикам, які вже в березні стали на передову боротьби з коронавірусом,
      – наголосив Шмигаль на засіданні Кабміну.

      Причина чому у березні були малі надбавки в тому, що тоді ще не прийняли зміни до бюджету і відповідно грошей не було звідки брати, пояснюють у Кабміні.

      Яку доплату обіцяють у квітні?

      Медики та інші працівники, які борються з COVID-19 вже отримали аванс у квітні. Проте він не містив жодних доплат. Шмигаль обіцяє, що 28 квітня доплати будуть, адже тепер є прийнятий бюджет і проблем з грошима не буде.

      Натомість очільник МОЗ зазначив, що "пакет цих рішень ще доопрацьовується і на позачерговому засіданні уряду планується винести". Важливо, що вже у квітні надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.

      Хто отримає доплати?

      Доплати передбачені для тих, хто бореться з COVID-19:

      • екстрений медичний технік;
      • лікар-пульмонолог;
      • лікар-інфекціоніст;
      • лікар-патологоанатом;
      • лікар-епідеміолог;
      • лікар-лаборант;
      • лікар-анестезіолог;
      • лікар-радіолог;
      • лікар-бактеріолог;
      • лікар-рентгенолог;
      • лікар-вірусолог;
      • лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр;
      • лікарі інших спеціальностей, які зайняті лікуванням COVID-19;
      • медичні сестри та молодші медичні сестри;
      • медичні реєстратори;
      • сестри-господині;
      • водії.

      Зауважимо, що для лікарів передбачені до 300% надбавки, а для інших до 200%.

      До теми 300% зарплати медпрацівникам за роботу з коронавірусом: коли уряд прийме ключове рішення

      Від чого залежить відсоток нарахувань?

      Нарахування заробітної плати – це відповідальність керівників комунальних підприємств, якими є всі наші медичні заклади і відповідно підтримка і субвенція на ці заклади йде від місцевих бюджетів або через інструменти Національної служби здоров'я України,
      – повідомив Шмигаль.

      Кому нараховувати надбавку та в якому розмірі, вирішує керівник медичного закладу, виходячи з того, скільки грошей виділили з місцевого бюджету та Національна служба здоров’я. Також братимуть до уваги категорію, стаж та складність умов праці.

      Важливо розуміти, що надбавки до 300 та 200% не означають, що саме стільки доплатять. Все залежатиме від можливостей місцевих бюджетів.

      Денис Шмигаль розповідає, що є людський фактор, через який можуть виникнути проблеми з виплатами на місцях, але уряд намагається комунікувати як з місцевими органами влади, так і з Національною службою здоров’я.

      Звідки беруть гроші на доплати?

      Гроші беруть з Фонду боротьби з COVID-19. На надбавки медпрацівникам, які борються з COVID-19, виділили 15,8 мільярда гривень з держбюджету. Про це розповів міністр Степанов.

      Частину грошей спрямували у місцеві бюджеті у вигляді субвенцій, частину передали в Національну службу здоров’я. Та все одно частину місцевим бюджетам доведеться покривати самостійно і це вже залежатиме від них, чи отримають медики надбавку та в якому розмірі. Зокрема у Києві напередодні запевнили, що виплати будуть у повному обсязі. Медпрацівники отримали в середньому 11-17 тисяч доплати за березень в залежності від посади.

      Скільки медиків захворіли на коронавірус?

      Кожен 5 хворий в Україні – медик. З загальної кількості інфікованих COVID-19 (7 170) - 1 368 медичні працівники.

      Найбільша кількість хворих медичних працівників зафіксована у Чернівецькій області, де також підтвердили найбільше число заражених людей на COVID-19. Лише за останню добу зафіксували 123 захворювання серед медпрацівників.

      Тепер медиків, які беруть участь у боротьбі проти коронавірусу, будуть тестувати кожні 5 днів.

      Чи достатньо в Україні медиків для боротьби з COVID-19?

      Через COVID-19, який несе загрозу життю, та низькі зарплати медики звільняються більше, ніж до того. В Україні це не так відчутно як в США, Італії та інших країнах, де спалах коронавірусу набагато сильніший.

      Як видно з графіку в Україні є достатня кількість лікарів у порівнянні з іншими розвиненими країнами та країнами, в яких сильний спалах COVID-19.

      Після майже трьох тижнів роботи в лікарнях Італії українські лікарі повернуться додому 25 квітня. Медики допомагали своїм італійським колегам у боротьбі з COVID-19 і таким чином здобували досвід

      Детальніше Українські лікарі, які боролися з коронавірусом в Італії, повертаються додому

      Скільки заробляють медики в Україні?

      Медичні працівники отримують найнижчі зарплати в Україні. За даними Держстату у лютому їх середня зарплата була 7 471 гривня при тому, що середня зарплата у всіх галузях становить 10 847 гривень.

      В рамках другого етапу медичної реформи, лікарі мали отримати суттєве підвищення до зарплати. Проте вийшло все навпаки. Збільшення заробітної плати медичним працівникам можливе лише в тих закладах, де немає дефіциту фінансування. При цьому працівникам лікарень, де є недофінансування, заробітні плати можуть навпаки знизити.

      Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу

      В тих закладах, які мають брак фінансування може бути підвищення рівня заробітної плати. Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу. Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит фінансування, то у них може бути зниження заробітних плат, - Максим Степанов, очільник МОЗ.

      Важливо У Швейцарії запевнили, що вже в жовтні почнуть вакцинувати людей проти COVID-19

      Він додав, що в закладах з дефіцитом фінансування також можуть відбутися скорочення медиків. Тому, за його словами, необхідно вносити певні зміни до імплементації другого етапу медичної реформи, аби цього уникнути.

      Автор: Юлія Поскробок
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Публікації Медицина Коронавірус COVID-19 Статті Зарплата Лікарня
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