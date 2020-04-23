Доплати медикам: причини затримки, розмір та порядок нарахування
Лікарі та інші працівники, які борються з COVID-19 почали отримувати надбавки. Проте не такі, які очікувалося.
Лікарі поскаржилися, що не отримали надбавки за березень, а якщо отримали, то сума значно нижча, ніж обіцяли. Про це заявила депутатка Юлія Клименко на засіданні уряду 21 квітня. Пояснюємо у матеріалі сайту 24 каналу чому прийшло менше грошей, чого чекати у квітні та як нараховується надбавка.
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Чому у березні не було обіцяних 300% надбавки?
У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Проблема в тому, що оклад зазвичай у медиків – це мінімальна зарплата або близька до "мінімалки", тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
За березень уряд передав на місця майже 1 мільярд гривень, щоби медикам нарахували відповідні і обіцяні відсотки. Тим медикам, які вже в березні стали на передову боротьби з коронавірусом,
– наголосив Шмигаль на засіданні Кабміну.
Причина чому у березні були малі надбавки в тому, що тоді ще не прийняли зміни до бюджету і відповідно грошей не було звідки брати, пояснюють у Кабміні.
Яку доплату обіцяють у квітні?
Медики та інші працівники, які борються з COVID-19 вже отримали аванс у квітні. Проте він не містив жодних доплат. Шмигаль обіцяє, що 28 квітня доплати будуть, адже тепер є прийнятий бюджет і проблем з грошима не буде.
Натомість очільник МОЗ зазначив, що "пакет цих рішень ще доопрацьовується і на позачерговому засіданні уряду планується винести". Важливо, що вже у квітні надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.
Хто отримає доплати?
Доплати передбачені для тих, хто бореться з COVID-19:
- екстрений медичний технік;
- лікар-пульмонолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-патологоанатом;
- лікар-епідеміолог;
- лікар-лаборант;
- лікар-анестезіолог;
- лікар-радіолог;
- лікар-бактеріолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-вірусолог;
- лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр;
- лікарі інших спеціальностей, які зайняті лікуванням COVID-19;
- медичні сестри та молодші медичні сестри;
- медичні реєстратори;
- сестри-господині;
- водії.
Зауважимо, що для лікарів передбачені до 300% надбавки, а для інших до 200%.
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Від чого залежить відсоток нарахувань?
Нарахування заробітної плати – це відповідальність керівників комунальних підприємств, якими є всі наші медичні заклади і відповідно підтримка і субвенція на ці заклади йде від місцевих бюджетів або через інструменти Національної служби здоров'я України,
– повідомив Шмигаль.
Кому нараховувати надбавку та в якому розмірі, вирішує керівник медичного закладу, виходячи з того, скільки грошей виділили з місцевого бюджету та Національна служба здоров’я. Також братимуть до уваги категорію, стаж та складність умов праці.
Важливо розуміти, що надбавки до 300 та 200% не означають, що саме стільки доплатять. Все залежатиме від можливостей місцевих бюджетів.
Денис Шмигаль розповідає, що є людський фактор, через який можуть виникнути проблеми з виплатами на місцях, але уряд намагається комунікувати як з місцевими органами влади, так і з Національною службою здоров’я.
Звідки беруть гроші на доплати?
Гроші беруть з Фонду боротьби з COVID-19. На надбавки медпрацівникам, які борються з COVID-19, виділили 15,8 мільярда гривень з держбюджету. Про це розповів міністр Степанов.
Частину грошей спрямували у місцеві бюджеті у вигляді субвенцій, частину передали в Національну службу здоров’я. Та все одно частину місцевим бюджетам доведеться покривати самостійно і це вже залежатиме від них, чи отримають медики надбавку та в якому розмірі. Зокрема у Києві напередодні запевнили, що виплати будуть у повному обсязі. Медпрацівники отримали в середньому 11-17 тисяч доплати за березень в залежності від посади.
Скільки медиків захворіли на коронавірус?
Кожен 5 хворий в Україні – медик. З загальної кількості інфікованих COVID-19 (7 170) - 1 368 медичні працівники.
Найбільша кількість хворих медичних працівників зафіксована у Чернівецькій області, де також підтвердили найбільше число заражених людей на COVID-19. Лише за останню добу зафіксували 123 захворювання серед медпрацівників.
Тепер медиків, які беруть участь у боротьбі проти коронавірусу, будуть тестувати кожні 5 днів.
Чи достатньо в Україні медиків для боротьби з COVID-19?
Через COVID-19, який несе загрозу життю, та низькі зарплати медики звільняються більше, ніж до того. В Україні це не так відчутно як в США, Італії та інших країнах, де спалах коронавірусу набагато сильніший.
Як видно з графіку в Україні є достатня кількість лікарів у порівнянні з іншими розвиненими країнами та країнами, в яких сильний спалах COVID-19.
Після майже трьох тижнів роботи в лікарнях Італії українські лікарі повернуться додому 25 квітня. Медики допомагали своїм італійським колегам у боротьбі з COVID-19 і таким чином здобували досвід
Детальніше Українські лікарі, які боролися з коронавірусом в Італії, повертаються додому
Скільки заробляють медики в Україні?
Медичні працівники отримують найнижчі зарплати в Україні. За даними Держстату у лютому їх середня зарплата була 7 471 гривня при тому, що середня зарплата у всіх галузях становить 10 847 гривень.
В рамках другого етапу медичної реформи, лікарі мали отримати суттєве підвищення до зарплати. Проте вийшло все навпаки. Збільшення заробітної плати медичним працівникам можливе лише в тих закладах, де немає дефіциту фінансування. При цьому працівникам лікарень, де є недофінансування, заробітні плати можуть навпаки знизити.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу
В тих закладах, які мають брак фінансування може бути підвищення рівня заробітної плати. Це буде вирішуватися на рівні керівництва конкретного закладу. Що стосується 984 лікарень, які мають дефіцит фінансування, то у них може бути зниження заробітних плат, - Максим Степанов, очільник МОЗ.
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Він додав, що в закладах з дефіцитом фінансування також можуть відбутися скорочення медиків. Тому, за його словами, необхідно вносити певні зміни до імплементації другого етапу медичної реформи, аби цього уникнути.
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