Зловмисник познущався над жінкою 29 вересня. До обрання запобіжного заходу зловмисника утримуватимуть в ізоляторі.

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До п'яти років ув'язнення

Жінка прийшла провідати сусіда з інвалідністю, яким опікувалася вже кілька років. Потерпіла застала у нього в гостях приятеля. Несподівано той накинувся на жінку, схопив її за горло і проти волі вступив з нею у статевий зв'язок. Сусід хотів захистити опікунку, але не зміг завадити зловмисникові.

Звільнившись, одеситка вибігла на вулицю. Її крики про допомогу почули місцеві жителі. Вони відразу ж повідомили в поліцію. Правоохоронці затримали ймовірного ґвалтівника у сквері неподалік. Він розповів, що зґвалтував жінку, бо був п'яний.

Поліцейські оголосили чоловікові підозру в зґвалтуванні. За такий злочин закон передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Зґвалтування на Херсонщині