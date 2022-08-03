Поліція затримала 4 "бізнесменів" 2 серпня. Ранішечоловік на Закарпатті продавав повістки для виїзду за кордон за 20 тисяч євро. Читайте такожЧи зможуть жінки перетинати кордон після того, як стануть на військовий облік У Молдові затримали осіб, які незаконно переправляли людей через кордон Поліція Молдови затримала 4 осіб на 72 години. Їх підозрюють в: незаконному перетині кордону; організації незаконної міграції; а такожкорупції. Відомо, що кожен з учасників групи мав своє завдання. Правоохоронці пояснили, що в кожного члена злочинного угруповання була своя роль. Частина затриманих: займалася незаконним переправленням чоловіків з України до Молдови; за послуги отримували3,5 тисячі доларів від кожної людини, якій допомогли перейти кордон. Коротко про подібні випадки Ще у квітні 2022 року в нашомуМВС повідомили, що затримали жителяЗакарпаття, який продавав за 20 тисяч євро військовозобов'язаним довідки для виїзду за кордон. Його змогли затримати правоохоронці. Тільки у квітні поліція вже відкрила102 кримінальних провадження черезспроби фальсифікацій документів та незаконного перетинання кордону. У березні посадовець львівської лікарні намагався виїхати за кордон. За "пропуск" він запропонував працівникам СБУ хабар 15 тисяч доларів. У Молдові викрили нелегальний бізнес: дивіться відео