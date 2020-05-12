Чи допомагали олігархи містам у боротьбі з COVID-19: відповідь мерів

Напередодні президент Володимир Зеленський попросив олігархів та великих бізнесменів допомогти в боротьбі з коронавірусом області України. За даними ЗМІ, так званим куратором на Львівщині є Рінат Ахметов, а на Черкащині – Юрій Косюк.

Міські голови Львова, Черкас та Миколаєва в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" розповіли, чи є насправді допомога від великого бізнесу.

Цікаво Зеленський заявив, що заплатити обіцяні лікарям надбавки наразі неможливо

► Ситуація у Львові

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що місто та область ніякої допомоги від олігархів не отримували.

Я з новин читаю, що в нас електроенергія дорожча на 50 % ніж у сусідній Польщі чи Угорщині. Допомоги ніякої не було, може десь хтось таємно щось привозив, але ми про це не знаємо,

– заявив Садовий.

► Ситуація в Миколаєві

Натомість мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що в області олігархів немає. Однак їм допомагають місцеві підприємства.

"Коли "роздавали" олігархів, нашу область ця історія оминула. Проте обласній лікарні допоміг керівник підприємства "Нібулон". Вони зробили велику роботу й майже оновили всю лікарню – від подвір'я до обладнання", – сказав Сєнкевич.

За його словами, допомагали також міські олігархи, заводи та підприємства.

► Ситуація у Черкасах

Крім того, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зазначив, що на Черкащині ситуація інша, ніж у Львові та Миколаєві і представники бізнесу їм допомагають.

"Я приємно вражений, що без ніяких листів представники компанії "Миронівський хлібопродукт", фактично, забезпечили засобами захисту всіх лікарів нашого міста й допомагали у вигляді обладнання та багато іншого. Але й міський бізнес також долучився до боротьби з коронавірусом", – наголосив Бондаренко.