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      Допоміг би, але грошей немає: Коломойський про сприяння у боротьбі з коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Коломойський заявив, що не має грошей на допомогу у боротьбі з коронавірусом / antikor.com.ua

      Президент Володимир Зеленський звернувся до бізнесменів з проханням посприяти у боротьбі з поширенням коронавірусу. Ігор Коломойський на такий заклик відреагував, заявивши, що грошей не має. Адже всі його активи заарештували через позов "Приватбанку" до колишніх власників.

      На зустрічі олігархів, яку організував президент, Коломойський поскаржився на відсутність грошей через заблоковані рахунки. Про це повідомляє "Українська правда".

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      Зеленський закликав сформувати окремий фонд на суму 12 – 13 мільярдів гривень для боротьби з коронавірусом. А гроші з нього витрачати на ліки та обладнання.

      У відповідь на це Коломойський заявив, "що з радістю допоміг би, але у нього заблоковані рахунки".

      Однак президент попросив допомагати не лише грошима, але й людьми. Він наголосив Коломойському, що той має в кожному куточку України підприємства, професійних менеджерів. Тому їхня допомога місцевій владі теж дуже потрібна.

      Що відомо про схожу поведінку Коломойського раніше? Олігарх вже відповідав у схожий спосіб – на заклик Зеленського взяти участь у відновленні Донбасу. Тоді бізнесмен заявив, що може хіба що пофарбувати кіоск.

      Щодо відомо про справу "Приватбанку" та Коломойського

      • У грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти ексакціонерів – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Зробили це, аби повернути у державний банк виведені гроші.
      • Наприкінці грудня суд арештував активи бізнесменів, а також 6 компаній, пов’язаних із ними. Загальна сума арешту – 2,6 мільярда доларів.
      • Наказ про всесвітній арешт активів має одне спільну для всіх обмеження – неможливість продавати або купувати активи без згоди того, за чиїм позовом застосували арешт.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
      • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
      • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Карантин в Україні 2020 Гроші Бізнес Володимир Зеленський Ігор Коломойський
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