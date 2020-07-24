Допомога від ЄС: за яких умов Україна отримає 600 мільйонів євро позики
Євросоюз надасть Україні транш у 600 мільйонів євро за певних умов. Зокрема, в ЄС вимагають нову судову реформу, реформування податкової та митної адміністрацій, ліквідацію податкової міліції.
Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу – кредит на суму 1,2 мільярда євро. Половину коштів перерахують одразу, для отримання іншої – потрібні реформи, пише "Європейська правда".
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Що ЄС вимагає від України
Судова реформа
- повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Обирати її членів має спеціально створена конкурсна комісія з міжнародними учасниками;
- мають створити Комісію з питань доброчесності та етики. Її завдання – перезавантаження Вищої ради правосуддя. У комісію теж мають ввійти міжнародники;
- завершення атестації прокурорів на регіональному рівні та початок процесу атестації на місцевому рівні;
- завершення та запуск у роботу автономного реєстру справ, які розслідуються НАБУ/САП.
Реформа податкової та митної адміністрації
- має відбутися повноцінний конкурсний відбір керівників митниці та податкової;
- потрібно провести структурні зміни у цих службах, зокрема, вдосконалення системи моніторингу ПДВ, впровадження електронних касових реєстраторів;
- уряд повинен ухвалити рішення про ліквідацію податкової міліції;
- парламент має ухвалити закон про створення нового політично незалежного агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів. Мовиться про Бюро фінансових розслідувань або його аналог.
Інші вимоги Євросоюзу
- Україна має продовжити "докладати зусиль для відновлення активів у державних банках, використовуючи усі наявні інструменти для врегулювання проблемних активів;
- МОЗ повинне передати усі централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту новоствореному ДП "Медичні закупівлі України";
- уряд має продовжувати реформувати систему корпоративного управління держпідприємств.
Що думають про виконання умов Україна та ЄС
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у розмові в Брюсселі припустив, що умови можуть бути виконані на початку 2021 року.
- В Євросоюзі прогнози оптимістичніші – там вважають, що Київ може виконати вимоги вже до кінця 2020 року.
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Макроекономічна допомога Україні від ЄС: що відомо
- Україна 23 липня підписала Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.
- Гроші надаватимуть кількома траншами на "дуже вигідних умовах", а погасити цю позику країни-партнери ЄС повинні будуть протягом 15 років.
- Нова програма макрофінансової допомоги ЄС стане додатковим джерелом бюджетної підтримки до вже погодженої програми у розмірі 3,8 мільярда євро, з якої Україна очікує отримати ще 500 мільйонів євро.