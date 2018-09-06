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Допомога після смерті військового: Верховна Рада внесла зміни

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Верховна Рада схвалила зміни до призначення одноразової допомоги після смерті військового
Верховна Рада схвалила зміни до призначення одноразової допомоги після смерті військового / Ілюстративне фото

Верховна Рада на засіданні 6 вересня схвалила зміни до призначення одноразової допомоги після смерті військового, згідно з якими виплати проводитимуться також у разі смерті людини протягом року після звільнення зі служби. Відповідний законопроект №6268-1 у другому читанні підтримав 261 нардеп.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Зазначимо, що цей законопроект за основу нардепи схвалили ще в лютому 2018 року, за нього тоді проголосував 251 парламентар.

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Так, згідно з документом, одноразова допомога призначатиметься у разі смерті колишнього військовослужбовця протягом року після його звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби.

Варто зауважити, що до цього часу закон передбачав, що така допомога призначається тільки у разі смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що трапилися в період проходження військової служби.

Новим законом також встановлюється, що отримання військовим поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов'язків військової служби, яке призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення її зі служби. Та ж норма стосується і військових строкової військової служби, а також військовозобов'язаних, які були покликані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і резервістів.

До слова, на цьому ж засідання Верховна Рада затвердила зміну офіційного військового вітання на "Слава Україні".

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Збройні Сили України Жертви Гроші
Джерело: 24 Канал
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