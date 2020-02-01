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      Допомога сім’ям із дітьми: що пропонують змінити у 2020 році

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      Допомога сім’ям із дітьми / 24 канал

      В Україні планують переглянути розміри соціальної допомоги, а також розширити категорії осіб, яким буде надана ця допомога.

      Як пояснив 24 каналу адвокат Inpraxi Law Роман Кобець, відповідно до тексту законопроекті № 2494, який прийняла за основу Верховна Рада, на соціальну допомогу зможуть претендувати діти, які знаходяться під опікою або піклуванням.

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      Відтепер претендувати на допомогу зможуть ті, хто усиновив дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення.

      Також планують збільшити розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю - до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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      Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у держбюджеті на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Загальний максимальний розмір держдопомоги - як і раніше з урахуванням збільшення її розміру і не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї.

      Зміни набудуть чинності одразу після прийняття закону.Інші види допомоги залишать без змін.

      Всі основні моменти щодо порядку обчислення сукупного доходу, призначення та надання допомоги будуть визначатися не законом, а постановами Кабінету Міністрів. А тому для внесення змін, в тому числі в частині погіршення, не потрібно буде приймати закон, а достатньо внести зміни до постанови Кабміну, – сказав юрист.

       

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Гроші Діти Кабінет Міністрів України Міністерство соціальної політики
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