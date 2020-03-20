Допомога від МВФ, жодного випадку коронавірусу за день в Китаї – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 19 березня – нещодавно МВФ повідомив, що може виділити 50 мільярдів доларів бідним країнам на боротьбу з коронавірусом. Також пропонують кредити на подолання економічних наслідків. У Китаї вперше за час епідемії не зареєстрували жодного нового випадку інфікування коронавірусом за день. Це трапилось через 3 місяці після перших спалахів хвороби.

Також у випуску: У першого українського депутата Сергія Шахова підтвердили коронавірус. Українські медики долучились до світового челенджу, який закликає залишатись вдома. У Китаї на законодавчому рівні заборонили їсти диких тварин. Лідери "ДНР" наказали повністю заборонити перетин лінії розмежування із 21 березня 2020 року. Росія теж заборонила в'їзд людей з українськими паспортами.