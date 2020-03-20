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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Допомога від МВФ, жодного випадку коронавірусу за день в Китаї – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 19 березня – нещодавно МВФ повідомив, що може виділити 50 мільярдів доларів бідним країнам на боротьбу з коронавірусом. Також пропонують кредити на подолання економічних наслідків. У Китаї вперше за час епідемії не зареєстрували жодного нового випадку інфікування коронавірусом за день. Це трапилось через 3 місяці після перших спалахів хвороби.

      Також у випуску:

      У першого українського депутата Сергія Шахова підтвердили коронавірус. 

      Українські медики долучились до світового челенджу, який закликає залишатись вдома.

      У Китаї на законодавчому рівні заборонили їсти диких тварин. 

      Лідери "ДНР" наказали повністю заборонити перетин лінії розмежування із 21 березня 2020 року. Росія теж заборонила в'їзд людей з українськими паспортами.

      Перші два випадки коронавірусу підтвердили у Дніпропетровській області
      19 березня
      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Китай МВФ Гуд найт Юкрейн
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