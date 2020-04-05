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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Допомоги в МВФ просять одночасно 85 країн: чи вистачить грошей на всіх

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      МВФ залучить увесь резервний фонд, щоб допомогти країнам побороти економічні наслідки коронавірусу / egyptindependent.com

      Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що через епідемію коронавірусу до МВФ по допомогу одночасно звернулися одразу 85 країн. Щоб їм допомогти, МВФ готовий задіяти увесь свій резервний фонд.

      Мовиться про суму в 1 трильйон доларів. Про це розповіла Крісталіна Георгієва на спільній пресконференції з головою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Гебреісусом.

      Важливо У МВФ заявили про входження світової економіки у рецесію: що це означає

      Фактично ніколи раніше за усю нашу 75-річну історію так багато країн не потребували екстреного фінансування. До нас вже звернулися 85 країн – усі одночасно,
      – заявила Георгієва.

      Вона також підкреслила, що найбільше страждають країни з економіками, які розвиваються. За словами очільниці Фонду, навіть під час світової кризи 2008 року ситуація була кращою, ніж нині.

      "Ми ніколи раніше не бачили, аби світова економіка просто зупинилася. Ми в рецесії, а це значно гірше, ніж глобальна економічна криза", – резюмувала розподільниця МВФ.

      Як криза вже вплинула на Україну?Для України нова фінансова криза розпочалася 9 березня, коли відбувся обвал на нафтовому ринку. Потім ще більше ускладнилася після запровадження карантину 12 березня.

      Криза одразу ж стала частково помітною для громадян через падіння курсу гривні. За понад 3 тижні національна валюта обвалилася на 3 гривні щодо долара.

      Крім того, криза призвела до того, що держава була змушена розпродавати свої золотовалютні резерви. Так, Нацбанк був змушений продати понад 1,5 мільярда доларів, щоб стримати падіння гривні. Наразі вплив кризи на економіку України призупинився.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: МВФ Світова криза 2020 Гроші Коронавірус COVID-19
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