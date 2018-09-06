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Дорн – піонер української альтернативної поп-музики, – Чемеров

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Чому Чемеров "подарував" Дорну пісні?
Чому Чемеров "подарував" Дорну пісні? / 24 канал

Українсько-американський продюсер і музикант, фронтмен гранж-рок-гуртів Димна Суміш і The Gitas Сашко Чемеров розповів, чому він написав 70% текстів пісень для нового альбому "Open the Dorn" українському співаку Івану Дорну безкоштовно.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas

Мені подобається те, що робить Дорн. Було цікаво просто попрацювати над його новим матеріалом. На мою думку, Дорн – піонер української альтернативної поп-музики. Усе, що він робив після виходу з "Пара нормальних", мені подобалось. Це якісно інший рівень, 
 – прокоментував музикант.

Він додав, що за 6 років його перебування в Лос-Анджелесі, стан культури в Україні покращився. Однак, Чемерову не дає спокою так звана "містечковість" українських музикантів.


Музикант і продюсер Сашко Чемеров

"Одна річ залишилась сталою – це "містечковість" людей. Вони дивляться на своїх колег і думають: "Я роблю трішки краще і цього достатньо", замість того, щоб робити оригінальний продукт. Люди бояться експериментувати, бо всі хочуть бути на радіо. Думаю, вони просто бояться виходити з коробок", – сказав Чемеров.

Читайте також: Чому гурт The Gitas відмовляється від популярності: неочікувана заява

На його думку творити якісно кращу музику вдається і "Казці", "Один в Каное", "Маяку" та ще деяким альтернативним проектам.

Теги: Новини України Музика LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 канал
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