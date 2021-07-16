Зазначають, що 15 липня люди у своїх авто ледве витримують спеку. Проте наполегливо рухаються далі.
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Виїхати буде не менш складно
Такий випадок повторюється влітку щороку. Водії дуже повільно просуваються дорогою.
У дописі пишуть, що це через жителів з Чорноморська, які їдуть відпочивати. В коментарях під дописом зазначають, що насправді до Одеси їдуть люди з усіх міст України.
Ймовірно, повертаючись додому, відпочивальники утворять такі ж затори.
Дорогою від Чорноморська до Одеси сильні затори: відео