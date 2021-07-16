Зазначають, що 15 липня люди у своїх авто ледве витримують спеку. Проте наполегливо рухаються далі.

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Виїхати буде не менш складно

Такий випадок повторюється влітку щороку. Водії дуже повільно просуваються дорогою.

У дописі пишуть, що це через жителів з Чорноморська, які їдуть відпочивати. В коментарях під дописом зазначають, що насправді до Одеси їдуть люди з усіх міст України.

Ймовірно, повертаючись додому, відпочивальники утворять такі ж затори.

Дорогою від Чорноморська до Одеси сильні затори: відео

Зверніть увагу! 15 липня на Одещині стався зсув ґрунту. Внаслідок цього утворилась величезна яма. Наразі праву крайню смугу на цій дорозі перекрито. На місці цілодобово працює 10 одиниць техніки, які міняють перезволожений ґрунт.