Відпочивальники масово їдуть в Одесу: на трасі виникли величезні затори – відео

Дорогою від Чорноморська до Одеси утворилось скупчення автомобілів. Воно тягнеться вздовж кількох кілометрів. У мережі опублікували відео.

Зазначають, що 15 липня люди у своїх авто ледве витримують спеку. Проте наполегливо рухаються далі.

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Виїхати буде не менш складно

Такий випадок повторюється влітку щороку. Водії дуже повільно просуваються дорогою.

У дописі пишуть, що це через жителів з Чорноморська, які їдуть відпочивати. В коментарях під дописом зазначають, що насправді до Одеси їдуть люди з усіх міст України.

Ймовірно, повертаючись додому, відпочивальники утворять такі ж затори.

Дорогою від Чорноморська до Одеси сильні затори: відео