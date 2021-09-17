Про зіткнення на трасі повідомили приблизно о 15 годині. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

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Не помітили вантажівку

Аварія трапилася біля в'їзду на територію Запорізької області. Неподалік палало поле, тому на дорозі була погана видимість. Через це водії не помітили вантажівку, яка стояла на узбіччі та почали в неї врізатися.

Автотроща на Дніпропетровщині / Фото телеграму "Днепр Оперативный"

Які автомобілі зіткнулись:

вантажівка;

мотоцикл Ducati;

2 легковики Hyundai;

мікроавтобус Volkswagen;

позашляховик Volkswagen.

Погана видимість на дорозі через дим: дивіться відео телеграму "Днепр оперативный"

Інша автотроща

3 вересня повідомили, що в Києві автомобіль Audi протаранив одразу кілька припаркованих легковиків. Коли правоохоронці прибули, їм повідомили, що водій був напідпитку.

Проте його не змогли знайти на місці аварії. Виявилося, що він пішов у кафе, яке було неподалік. Оскільки зловмисник був практично непритомним, йому викликали швидку.