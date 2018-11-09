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      Доросла людина не вимагатиме європейські зарплати в бідній країні, – експерт

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      Зарплата – результат дієвої економіки
      Зарплата – результат дієвої економіки / Фото з відкритих джерел

      Зарплата – це результат роботи економіки. Відтак, коли економіка країни перебуває у занепаді, то нерозумно вимагати високих зарплат.

      Це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" стверджує економічний експерт Сергій Фурса. 

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      "Доросла людина не вимагатиме європейські зарплати в бідній країні. Тому що доросла людина знає, що його зарплата – це результат роботи економіки. І поки економіка не запрацює краще, він не зможе отримувати більше. Але економіка України, наприклад, морально застаріла і може швидше рости тільки в результаті інвестицій. Як і будь-яка інша економіка в світі", – пояснив фінансовий аналітик. 

      Він переконує, що будь-яка людина, яка має роботу і хоче вищу зарплатню, має бути зацікавлена в інвестиціях в економіку країни з-за кордону. Проте інвестиції не прийдуть, поки не будуть проведені реформи. А зарплата зростає саме внаслідок реалізації ефективних реформ. Крім того, не варто забувати, що зниження податків має не тільки позитивний бік. 

      Доросла людина не стане знижувати податки, не знаючи, як вона профінансує дефіцит бюджету, який стане наслідком зниження податків. Звичайно, будь-якій людині і будь-якому бізнесу добре, коли податки знижують. Це приємно. Це вигідно. Але доросла людина завжди подумає, що ж буде потім. Доросла людина знає, що основа будь-якого економічного зростання – це макроекономічна стабільність. І це важко уявити, яких зусиль коштувало її досягти,
      – наголосив Фурса. 

      Експерт підкреслив: якщо Україна знижує податки, то просто зростає дефіцит її бюджету. А значить зростає борг. А зростання боргу загрожує тій самій горезвісній макроекономічній стабільності.

      "Тому безвідповідально просто знижувати податки. Це інфантильно, якщо ви не говорите, як можна перекрити дефіцит, який виникає. І не тому, що МВФ проти. Адже МВФ проти не через власну вередливість. Він просто теж бачить, що ви не можете собі це дозволити. Він бачить, що нерозумно давати додаткову цукерку, якщо це може викликати діабет. Він розуміє, що Україні і так важко рефінансувати свої старі борги, і немає нічого розумного, щоб збільшувати борг далі", – підсумував Фурса. 

      Відео повного випуску "Фінансової грамотності" за 9 листопада 2018

       

      Теги: Гроші Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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