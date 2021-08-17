Нещасний випадок стався 16 серпня. Про це повідомив небайдужий місцевий житель Євгеній Крохмаль.

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Впав через вітер

Відомо, що під час інциденту дитина залишилась без нагляду батька. На хлопчика впав невеликий шматок будівельного матеріалу. Зазначають, що будматеріал впав від вітру. Тому він зазнав незначних травм.

Дитину відвезли до лікарні в Дніпрі в нейрохірургічне відділення. Він при свідомості, перебуває у спільній палаті.

Місцевий Євгеній Крохмаль каже, що інформація, яку подавали раніше, не зовсім правильна. У ЗМІ повідомляли, що на дитину впала демонтована бруківка.

Текст публікації місцевого жителя Євгенія Крохмаля:

16 серпня біля кінотеатру "СВІТ", на Лівому березі Кам'янського стався інцидент з 8-річним хлопчиком.

Як повідомлялося раніше, дитина, яка ходила біля кінотеатру з батьком, пройшла огорожу, і потрапила на будівельний майданчик, де виконуються ремонтні роботи.

Виходячи з того, що дитина залишилась без нагляду дорослого на будівельному майданчику, він отримав незначну травму від маленького шматка будівельного матеріалу, який впав від вітру. Дитину госпіталізували лікарі у дитяче нейрохірургічне відділення лікарні міста Дніпро. На щастя, хлопчика важких пошкоджень не знайшли, він свідомий, у спільній палаті, його життю та здоров'ю не загрожує. Мушу зауважити, що вчорашня інформація від очевидців про інцидент була недостатньо достовірною. Шановні батьки, будь ласка, контролюйте своїх дітей та їх рух, особливо в місцях, де тимчасово проводяться будівельні роботи.

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