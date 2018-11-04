Дорожче за будинок: Оля Полякова приголомшила витратами на концерт "Королева ночі"

Вкінці жовтня співачка Оля Полякова відіграла грандіозний концерт у столичному Палаці спорту. Виступ був насичений яскравими постановками та ефектними сюрпризами для глядачів.

Під час концерту "Королева ночі", що відбувся в Києві 26 жовтня, Оля Полякова продемонструвала не тільки сильний вокал, але й ефектне шоу, що надовго запам'ятається глядачам. Артистка залучила 700 людей творчої групи та використала 245 тонн декорацій. Концерт відзначився несподіваними рішеннями.

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Не менш приголомшливо виглядали сценічні костюми Олі Полякової. Артистка змінила 11 образів під час грандіозного шоу "Королева ночі". Весь виступ, за словами Олі Полякової, обійшовся їй не дешево.

Рівно в 2 рази дорожче, ніж побудувала будинок. І коли я побачила прайс на шоу, я сказала: "Боже, який дешевий я собі будинок побудувала",

– зізналась Оля Полякова в програмі "Світське життя".

Співачка додала, що вкладала в шоу всі зароблені гроші на корпоративах та концертах. Зважаючи на те, що Оля Полякова отримує до 30 тисяч євро за виступ, "Королева ночі" обійшлась їй в кілька мільйонів.

Не оминула увагою артистка і смертельного номера, який вона створила завдяки українському ілюзіоністу Андрію Чеканюку. Чоловік помістив зірку на прозорий стіл та розпиляв її навпіл.

"Зазвичай у цьому фокусі такі тумби, де ховається друга людина. У мене був зовсім прозорий стіл. Це фокус зроблений за кордоном, рівня Девіда Копперфілда. Від 5 міліметрів я б не так зробила, і ніжки б мені відтяло", – додала Оля Полякова.