Дорожня децентралізація: стало відомо в яких регіонах найкращі дороги, а де найгірші

З 1 січня у рамках децентралізації відповідальною за дороги місцевого значення стала місцева влада, а саме обласні та районні адміністрації. Міністерство інфраструктури спільно з "Укравтодором" прозвітували про перші результати роботи у новому сезоні.

Вперше "Укравтодор" відповідає за дороги державного значення. Місцеві 121 тисячу кілометрів, в рамках децентралізації, тепер на плечах районів та областей. Гроші на це теж лишаються на місцях.

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Рейтинг областей складали за темпом виконання робіт. Трійка лідерів виглядає досить неочікувано: третє місце посіла Івано-Франківська, друге – Тернопільська, а перше – Запорізька області. Загалом у білому списку сім регіонів. Чорний список очолили Полтавська, Чернівецька, Сумська та Житомирська області, до них приєдналися Херсонська та Рівненська.

У Дніпропетровській області місцеві водії задоволені децентралізацією та погоджуються, що ремонтують багато. Працівники, які будують нову кільцеву, розповіли, що зміни відчули, адже терміни на виконання робіт скоротили до мінімуму.



Стан доріг в Україні

В селі Бірки, що на Львівщині планують прокладати платну концесійну дорогу. Та цей проект більш комерційний і поки спонсорів не знайшли, схоже, нової дороги місцеві дочекаються не скоро. Львівська область взагалі до рейтингу не потрапила, бо документи на фінансування ремонту потрібно доопрацювати.

Цьогоріч ремонтують і частину траси Київ-Одеса. Її, як вказано на сайті "Укравтодору", роблять державним коштом. Але там ще не встановлені відбійники, оновлено лише один напрямок, а окремі ділянки дороги взагалі перекриті.

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак поскаржився, що Київ взагалі не використовує гроші, адже на рахунках КМДА припадає пилом 1,3 мільярда гривень. Тому в останнє чиновників закликали надати необхідні папери та почати працювати.



Славомір Новак

Дороги за новими правилами фінансуються з кількох джерел – частину беруть з дорожнього фонду, частина грошей надходить з митниці, з місцевих бюджетів та від уряду. А щоб гроші пішли на діло Міністерство інфраструктури контролюватиме виконання робіт на кількох рівнях. Такі перевірки почнуться з 1 червня.

Цього року дорожники планують встановити рекорд з часів незалежності – відремонтувати понад 4 тисяч кілометрів доріг, на більш ніж 400 об'єктах – роботи ведуть на половині з них. І хоча досі 90% доріг у поганому стані, очільник автомобільної служби доріг планує до 2022 року з'єднати рівними автошляхами усі обласні центри України.