00:25
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
27°C 9°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
  • субота
    25°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Дорожня децентралізація: стало відомо в яких регіонах найкращі дороги, а де найгірші

476 Читать новость на русском

З 1 січня у рамках децентралізації відповідальною за дороги місцевого значення стала місцева влада, а саме обласні та районні адміністрації. Міністерство інфраструктури спільно з "Укравтодором" прозвітували про перші результати роботи у новому сезоні.

Вперше "Укравтодор" відповідає за дороги державного значення. Місцеві 121 тисячу кілометрів, в рамках децентралізації, тепер на плечах районів та областей. Гроші на це теж лишаються на місцях.

Читайте також: Україна та Болгарія домовилися про будівництво дороги Одеса – Варна

Рейтинг областей складали за темпом виконання робіт. Трійка лідерів виглядає досить неочікувано: третє місце посіла Івано-Франківська, друге – Тернопільська, а перше – Запорізька області. Загалом у білому списку сім регіонів. Чорний список очолили Полтавська, Чернівецька, Сумська та Житомирська області, до них приєдналися Херсонська та Рівненська.

У Дніпропетровській області місцеві водії задоволені децентралізацією та погоджуються, що ремонтують багато. Працівники, які будують нову кільцеву, розповіли, що зміни відчули, адже терміни на виконання робіт скоротили до мінімуму.


Стан доріг в Україні

В селі Бірки, що на Львівщині планують прокладати платну концесійну дорогу. Та цей проект більш комерційний і поки спонсорів не знайшли, схоже, нової дороги місцеві дочекаються не скоро. Львівська область взагалі до рейтингу не потрапила, бо документи на фінансування ремонту потрібно доопрацювати.

Цьогоріч ремонтують і частину траси Київ-Одеса. Її, як вказано на сайті "Укравтодору", роблять державним коштом. Але там ще не встановлені відбійники, оновлено лише один напрямок, а окремі ділянки дороги взагалі перекриті.

Керівник "Укравтодору" Славомір Новак поскаржився, що Київ взагалі не використовує гроші, адже на рахунках КМДА припадає пилом 1,3 мільярда гривень. Тому в останнє чиновників закликали надати необхідні папери та почати працювати.


Славомір Новак

Дороги за новими правилами фінансуються з кількох джерел – частину беруть з дорожнього фонду, частина грошей надходить з митниці, з місцевих бюджетів та від уряду. А щоб гроші пішли на діло Міністерство інфраструктури контролюватиме виконання робіт на кількох рівнях. Такі перевірки почнуться з 1 червня.

Цього року дорожники планують встановити рекорд з часів незалежності – відремонтувати понад 4 тисяч кілометрів доріг, на більш ніж 400 об'єктах – роботи ведуть на половині з них. І хоча досі 90% доріг у поганому стані, очільник автомобільної служби доріг планує до 2022 року з'єднати рівними автошляхами усі обласні центри України.

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини України Дороги Авто Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
сьогодні, 00:16 Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 140
Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС
29 травня, 23:02 Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС
1629
Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
29 травня, 22:04 Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
Віталій Кулик 852
Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
29 травня, 21:00 Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
Роман Семенуха 518
Чим Україна Європу
29 травня, 20:02 Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
Яніна Ткачук 1316
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук