У Німеччині вбили українку та її 1-річну доньку: МЗС розповіло деталі

29 червня у Дюссельдорфі вбили двох українок. Підозрюваного у злочині підлітка вже затримали.

Про це 24 Каналу розповіли у МЗС України.

Дивіться також Смертельна ДТП у Румунії за участі автобуса з українцями: у МЗС розповіли деталі

Що відомо про вбивство українок в Дорстені

У місті Дорстен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, ФРН, виявили тіла двох громадянок України. Йдеться про матір 1992 року народження та доньку 2023 року народження. Загиблих знайшли неподалік від місця їх проживання.

Наступного дня правоохоронці затримали громадянина України 2009 року народження, який сам з'явився на місце злочину та зізнався у скоєному.

За фактом інциденту відкрите кримінальне провадження, з'ясовується, в яких стосунках затриманий перебував із загиблими,

– заявили в МЗС.

Генконсульство України в Дюссельдорфі направило запит до правоохоронних органів для з'ясування додаткової інформації. Дипломати працюють над тим, щоб встановити контакт з родичами загиблих та затриманого. Справа перебуває на особливому контролі установи.