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Дощ крізь сльози: фестиваль UPark Festival 2018 у фото

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На сцені фестивалю UPark Festival 2018, який завершився 26 липня, вперше в Україні виступили британські легенди Gorillaz та Massive Attack.

За два дні фестивалю його лайн-ап об'єднав артистів, яких сьогодні не почуєш на українському радіо, але саме вони у задають напрямок культурного розвитку.

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Свою музику презентували Massive Attack, Gorillaz, Young Fathers, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, YUKO та ONUKA.

Після своїх виступів музикантів можна було зустріти просто під сценою – вже у ролі гостей: гурт ONUKA слухав Bonobo, а музиканти Bonobo підтримали Massive Attack. Разом у натовпі й Джамала, Сергій Жадан, Святослав Вакарчук.

Усі вони тут були й першого дня, коли, попри штормове попередження, на сцену все ж вийшло кілька десятків музикантів Gorillaz. На фестивалі усі вони зібрались, аби презентувати свою нову платівку The Now Now. Спеціальні гості шоу – американське хіп-хоп тріо De Le Soul. Разом вони виконали трек Superfast Jellyfish і той самий Feel Good Inc., від якого вібрував навіть купол Верховної Ради.

 

Теги: LifeStyle Фотоновини Новини України Музика Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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