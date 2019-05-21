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      Дощ затопив вулиці Львова та області: фото, відео

      99 Читать новость на русском

      Негода вирує у Львові – вулиці міста перетворилися на річки. А от ситуація в області ще гірша: сильні дощі, які були вихідними, наробили чималої шкоди. Три десятки дворів підтопило, люди втратили інвентар і господарську техніку.

      Вулиця Львова перетворювалися на річки. Також негода спричинила багато заторів.

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      Комунальники почистили дощоприймачі. Окрім підтоплень, через негоду були перебої з курсуванням електротранспорту.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #LvivRain #Львів_буває_і_такий #ЛьвовПрекрасен #PaperBoat #may2019

      Допис, поширений Dmytro Bozhenko (@dwarkes1)

      Фото негоди у Львові:

      львів негода

      львів негода

      А Жовківщину охопили сильні грози і град за розміром у перепелине яйце.

      град негода погода
      Град на Жовківщині

      Загалом негода на Львівщині не вщухає уже декілька днів. До прикладу, невелика річка із милозвучною назвою Вишенька вихідними перетворила присадибні ділянки скнилівчан на Венецію.

      дощ львів негода
      Негода на Львівщині

      Рятувальники допомагали найбільш підтопленим оселям і викачували воду з підвалів. Загалом потерпіли 27 господарств. Рівень води піднявся на півметра.

      У найближчі дні синоптики прогнозують зниження температури, дощі і вітер. Першими відчують похолодання жителі Заходу та Півночі країни. Там температура повітря опуститься до 22-23 градусів. Дощитиме у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Місцями пройдуть грози, а на решті території України буде без опадів.

      blog_ava
      Як Зеленський перехитрив парламент з достроковими виборами?
      20 травня
      11975
      Теги: Новини України Негода в Україні Новини Львова
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