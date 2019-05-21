Дощ затопив вулиці Львова та області: фото, відео

Негода вирує у Львові – вулиці міста перетворилися на річки. А от ситуація в області ще гірша: сильні дощі, які були вихідними, наробили чималої шкоди. Три десятки дворів підтопило, люди втратили інвентар і господарську техніку.

Вулиця Львова перетворювалися на річки. Також негода спричинила багато заторів.

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Комунальники почистили дощоприймачі. Окрім підтоплень, через негоду були перебої з курсуванням електротранспорту.

А тим часом Львів продовжує нещадно заливати. pic.twitter.com/UCTcVc8Ueu — Дмитро БЕСПАЛИЙ (@DmitryBespalyUA) 20 травня 2019 р.

Фото негоди у Львові:

А Жовківщину охопили сильні грози і град за розміром у перепелине яйце.





Град на Жовківщині

Загалом негода на Львівщині не вщухає уже декілька днів. До прикладу, невелика річка із милозвучною назвою Вишенька вихідними перетворила присадибні ділянки скнилівчан на Венецію.



Негода на Львівщині

Рятувальники допомагали найбільш підтопленим оселям і викачували воду з підвалів. Загалом потерпіли 27 господарств. Рівень води піднявся на півметра.

У найближчі дні синоптики прогнозують зниження температури, дощі і вітер. Першими відчують похолодання жителі Заходу та Півночі країни. Там температура повітря опуститься до 22-23 градусів. Дощитиме у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Місцями пройдуть грози, а на решті території України буде без опадів.