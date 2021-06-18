Яка ситуація у затоплених містах та коли нарешті негода відступатиме з українського Півдня – читайте далі.

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Одещина

Від 12 червня в Одеській області вирує негода. Тоді через надмірну кількість опадів вулиці курортного міста перетворилися на справжні ріки. У міськраді попередили, що в акваторію міських пляжів потрапила велика кількість стічних вод. Тому одеситам рекомендували утриматися від купання у морі.

Негода у червні на Одещині: дивіться відео

У вівторок, 15 червня, через потужну зливу зі шквальним вітром у житловому масиві імені Котовського повиривало дерева. Після цього дощова погода не покинула регіон. 17 червня місто затопило знову. Вода, яка збирається на дорогах, не встигає стікати у дощоприймачі.

Зверніть увагу! Через рясні дощі Чорне море в Одесі "зацвіло" потенційно токсичними бактеріями. Через це екологи б'ють на сполох.

У місті Чорноморськ, що на Одещині, пронісся величезний смерч. Він утворився у морі далеко від берега. Втім, зовсім поруч перебував корабель.

Миколаївщина

Потужна злива пронеслася Миколаєвом у понеділок, 14 червня. Через негоду рух транспорту був паралізованих. Водій авто зупинялися, аби продовжити рух, коли вода хоч трохи спаде.

Чи не найскладніша ситуація була у районі колишнього заводу "Дормашина". Там через опади утворилося справжнє озеро, його глибина сягала аж до 1,5 метра. Вода повністю накривала машини. Водночас у Заводському районі провалилася дорога.

На Миколаївщині вирує негода: дивіться відео

Херсонщина

Ще один регіон, який потерпає від негоди – Херсонщина. Там порозмивало поля та дороги. Напередодні в одній з поліклінік в обласному центрі навіть прорвало дах. Медики намагалися врятували обладнання та документи. Залило щонайменше 2 поверхи медичного закладу. Через це тепер там немає світла, пише ТСН.

Ситуація у Маріуполі та містах Запоріжжя

У ніч проти 17 червня у Маріуполі потужна злива призвела до підтоплення будинків. Сильний вітер повалив дерева, через це вулиці – знеструмлені. Автомобілі буквально "тонули". На бульварі Хмельницького утворилося "озеро", вода позатікала у квартири. Крім цього, затопило площу Кірова і дорогу під мостом біля "Літака".

Погода погіршилася й у Запорізькій області. 17 червня на території регіону піднявся рівень води, а на узбережжі Азовського моря через сильні пориви вітру утворилася нагінна хвиля на берег. Затоплені вулиці, зокрема, у містах:

Приморськ;

Бердянськ;

Оріхів;

Гуляйполе.

Що відбувається у Донецькій та Запорізькій областях: дивіться відео

Окупований Крим

Негода накрила й окупований Крим. Там затопило, зокрема, Керч та Євпаторію. Люди фактично перепливають вулиці, аби дістатися у потрібне їм місце. Через це окупанти оголосили на півострові режим надзвичайної ситуації.

За повідомленнями російських ЗМІ, вийшла з берегів річка Мелек-Чесмі. В Ялті, наприклад, лише за 6 годин випала місячна норма опадів. Негода паралізувала і рух транспорту. В'їзд у місто закрили, тролейбуси тимчасово там не курсують.

Через негоду людям доводиться покидати свої помешкання. Рятувальники вже евакуювали із зон підтоплення в Криму 1 387 людей, серед них – понад 200 дітей.

Негода на окупованому півострові: дивіться відео

Коли покращиться погода на Півдні

За прогнозами Укргідрометцентру, з 21 червня негода повинна відступити з південних регіонів України. 18 червня все ще дощитиме у таких областях: Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській. Вже наступного дня опади поступово "перейдуть" на Захід.

Довідка. Така ж ситуація буде 20 червня. Вже 21 – 22 червня майже на всій території України буде сонячно та спекотно. Невеликі дощі можливі лише на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині.