Південь України потерпає від злив та шквального вітру: шокуючі наслідки – відео

Низка українських регіонів борються з наслідками негоди. Напередодні потужні зливи пронеслися Одещиною, Херсонщиною, Миколаївщиною та іншими областями.
Яка ситуація у затоплених містах та коли нарешті негода відступатиме з українського Півдня – читайте далі.
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Одещина
Від 12 червня в Одеській області вирує негода. Тоді через надмірну кількість опадів вулиці курортного міста перетворилися на справжні ріки. У міськраді попередили, що в акваторію міських пляжів потрапила велика кількість стічних вод. Тому одеситам рекомендували утриматися від купання у морі.
Негода у червні на Одещині: дивіться відео
У вівторок, 15 червня, через потужну зливу зі шквальним вітром у житловому масиві імені Котовського повиривало дерева. Після цього дощова погода не покинула регіон. 17 червня місто затопило знову. Вода, яка збирається на дорогах, не встигає стікати у дощоприймачі.Зверніть увагу! Через рясні дощі Чорне море в Одесі "зацвіло" потенційно токсичними бактеріями. Через це екологи б'ють на сполох.
У місті Чорноморськ, що на Одещині, пронісся величезний смерч. Він утворився у морі далеко від берега. Втім, зовсім поруч перебував корабель.
Миколаївщина
Потужна злива пронеслася Миколаєвом у понеділок, 14 червня. Через негоду рух транспорту був паралізованих. Водій авто зупинялися, аби продовжити рух, коли вода хоч трохи спаде.
Чи не найскладніша ситуація була у районі колишнього заводу "Дормашина". Там через опади утворилося справжнє озеро, його глибина сягала аж до 1,5 метра. Вода повністю накривала машини. Водночас у Заводському районі провалилася дорога.
На Миколаївщині вирує негода: дивіться відео
Херсонщина
Ще один регіон, який потерпає від негоди – Херсонщина. Там порозмивало поля та дороги. Напередодні в одній з поліклінік в обласному центрі навіть прорвало дах. Медики намагалися врятували обладнання та документи. Залило щонайменше 2 поверхи медичного закладу. Через це тепер там немає світла, пише ТСН.
Ситуація у Маріуполі та містах Запоріжжя
У ніч проти 17 червня у Маріуполі потужна злива призвела до підтоплення будинків. Сильний вітер повалив дерева, через це вулиці – знеструмлені. Автомобілі буквально "тонули". На бульварі Хмельницького утворилося "озеро", вода позатікала у квартири. Крім цього, затопило площу Кірова і дорогу під мостом біля "Літака".
Погода погіршилася й у Запорізькій області. 17 червня на території регіону піднявся рівень води, а на узбережжі Азовського моря через сильні пориви вітру утворилася нагінна хвиля на берег. Затоплені вулиці, зокрема, у містах:
- Приморськ;
- Бердянськ;
- Оріхів;
- Гуляйполе.
Що відбувається у Донецькій та Запорізькій областях: дивіться відео
Окупований Крим
Негода накрила й окупований Крим. Там затопило, зокрема, Керч та Євпаторію. Люди фактично перепливають вулиці, аби дістатися у потрібне їм місце. Через це окупанти оголосили на півострові режим надзвичайної ситуації.
За повідомленнями російських ЗМІ, вийшла з берегів річка Мелек-Чесмі. В Ялті, наприклад, лише за 6 годин випала місячна норма опадів. Негода паралізувала і рух транспорту. В'їзд у місто закрили, тролейбуси тимчасово там не курсують.
Через негоду людям доводиться покидати свої помешкання. Рятувальники вже евакуювали із зон підтоплення в Криму 1 387 людей, серед них – понад 200 дітей.
Негода на окупованому півострові: дивіться відео
Коли покращиться погода на Півдні
За прогнозами Укргідрометцентру, з 21 червня негода повинна відступити з південних регіонів України. 18 червня все ще дощитиме у таких областях: Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській. Вже наступного дня опади поступово "перейдуть" на Захід.Довідка. Така ж ситуація буде 20 червня. Вже 21 – 22 червня майже на всій території України буде сонячно та спекотно. Невеликі дощі можливі лише на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині.