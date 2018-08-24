Досі дух перехоплено, – Святослав Вакарчук пригадав, як Україна проголосила незалежність

День Незалежності України для фронтмена гурту "Океан Ельзи" – особливе свято. Артист розповів, чому саме цей знаковий день викликає у нього багато спогадів.

Про це він зізнався журналістам ТСН після репетиції до грандіозного концерту на НСК "Олімпійський".

За словами Святослава Вакарчука, він щороку відзначає День Незалежності. З цим святом у нього пов'язано багато підліткових спогадів, адже батько артиста – Іван Вакарчук – був депутатом Ради першого демократичного скликання.

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"За два дні до Дня Незалежності, мені тоді було десь 16 років, мій тато, на той момент депутат Верховної Ради Радянського Союзу першого демократичного скликання, прийшов додому і почав збирати документи. Я запитав чому, він сказав, що йде в облраду. А документи бере, бо не знає, коли повернеться додому. Це якраз був розпал путчу 1991 року. І я пам'ятаю, як ми переживали не тільки за те, що буде з країною, а й що буде з татом", – згадав Святослав Вакарчук.

Співак додав, що через 2 дні Україну проголосили незалежною, після чого підписали відповідний Акт.

За два дні все почало так швидко змінюватись, а за три дні все перетворилось на Акт проголошення Незалежності у Верховній Раді України – я запам'ятав цей момент назавжди. І він в мене досі дух перехоплює, в серці досі. Відтоді я ніколи не відносився несерйозно до слів "незалежність держави". Це для мене сакральне. Одна з найголовніших речей у житті,

– пояснив Святослав Вакарчук.

Окрім цього, артист додав, що готовий робити все для процвітання України. Варто зазначити, що це Святославу Вакарчуку вдається, адже тисячі українців, які відвідують його концерти, все більше розуміють, що наша нація – сильна і незламна, а майбутнє країни створює кожна окрема людина.