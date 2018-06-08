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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Досить повторювати маячню популістів, що МВФ є комерційною організацією, – експерт

458 Читать новость на русском
МВФ
МВФ / Фото з відкритих джерел

МВФ – велика бюрократична машина, створена для порятунку кризових країн. Немає світової змови, світового уряду, всемогутніх жидомасонів і інших рептилоїдів. Світ дуже складний, щоб ним керувати.

Таку думку у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" висловив економічний експерт Сергій Фурса.

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За його словами, МВФ не комерційна організація і досить повторювати дурниці за популістами. МВФ створений не для того, щоб заробляти гроші і отримувати прибуток.

Гроші МВФ – найдешевші в світі, гроші МВФ – стимул для змін. Який доводиться застосовувати, коли інші стимули не працюють і це рятувальна шлюпка для тих, хто не вміє плавати,
– зазначив Фурса.

Експерт додав, що МВФ абсолютно не турбує питання, як ви повернете свої гроші. Коли про таке хвилюються, то кредити коштують для України 8%. МВФ не переживає і дає під 2%, тому що все завжди повертають кредити МВФ, будь-які режими популістів, адже у всіх є інстинкт самозбереження.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 8 червня 2018

 

Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Гроші
Джерело: 24 канал
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