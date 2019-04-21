"Досить ґвалтувати країну": активістка Femen зустріла Зеленського перед виборчою дільницею

В Україні триває голосування у другому турі президентських виборів. Так, один із кандидатів на пост глави держави Володимир Зеленський встиг проголосувати у Києві. На вході перед дільницею його зустріла оголена активістка Femen.

Так, на шляху на виборчу дільницю охорона обступила Володимира Зеленського кордоном.

Читайте також: Хто з екс-кандидатів у президенти та політичної еліти прийшов проголосувати у другому турі: фото

Попри це одна з активісток Femen зустріла кандидата у президенти на місці із криками: "Досі ґвалтувати країну".



Оголена активістка Femen зустріла Зеленського на вході перед дільницею//фото – РБК-Україна

#Femen activist spotted protesting near the polling station, where Zelenskiy is about to vote. She is against Zelenskiy. But can't normally explain why. #UkraineElections2019 pic.twitter.com/hnjavkibHi — Nika Melkozerova (@VeraSudakova345) 21 апреля 2019 г.

Zelensky y su esposa Yelena han votado en la Academia Naval, en Héroes de Estalingrado.

Una activista de Femen ha reclamado la protección de la cultura ucrania. "Parad de violar nuestro país", ha dicho. Ha estado un rato y se ha retirado discretamente. https://t.co/47puE9k6N5 pic.twitter.com/sAfcVzU8Dm — ????? ??ℎ??????? (@mrsahuquillo) 21 апреля 2019 г.

Попри це Зеленський разом із дружиною Оленою пройшов на дільницю та проголосував у другому турі президентських виборів. Він сказав, що у ніч перед другим туром голосування не спав, проте об 11-й вже був на дільниці. Також він привітав українців із Вербною неділею.

Зеленський проголосував у другому турі: відео 24 каналу