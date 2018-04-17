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Дослідники пояснили, як трактувати картину "Мона Ліза"

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Як трактувати загадковий образ
Як трактувати загадковий образ "Мони Лізи" / Фото з відкритих джерел

Те, як людина трактує картину "Мона Ліза", залежить від психічного стану людини, вважають вчені.

Дослідники запевняють, що якщо ви дивитеся на картину "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі і вона вам посміхається, то це означає, що у вас в житті все гаразд. Якщо ж вона здається вам сумною, це свідчить про певні проблеми в житті, йдеться у виданні Daily Mail.

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Картина "Мона Ліза"

"Якщо ви подивитеся на Мону Лізу одразу після гучного скандалу з чоловіком, чи коли ви подивитися на неї в Луврі, то побачите і відчуєте зовсім інші емоції", розповідає один з дослідників Ерік Сигель.

Дослідження каліфорнійських вчених використовує теорію, згідно з якою мозок є прогнозуючим органом, який використовує минулий досвід, щоб зрозуміти, чого очікувати від майбутнього.

В ході експерименту Сигель показував 43 учасникам серію портретів, при цьому зображення для різних очей відрізнялося. Вчені відзначають, що у кожної людини є домінуюче око, тому зображення, показані недомінуючому оку, фіксувалися підсвідомо.

Коли домінуючому оку показували обличчя з нейтральним виразом, недомінуюче око бачило багато щасливих, сердитих і нейтральних облич. Коли пізніше учасників попросили описати, які обличчя вони бачать, то вони відповіли, що нейтральні обличчя були щасливими, якщо бачили усміхнене обличчя недомінуючим оком.

"Ми самі є архітекторами своїх емоцій. Наш мозок робить прогнози про те, що очікує побачити і використовує інформацію із зовнішнього світу, щоб оновити свої очікування", – розповідає Сигель.

Варто додати, що ці результати є найновішим дослідженням загадкового виразу Мони Лізи. Зокрема, в 2005 році голландські дослідники використовували для розпізнавання емоцій іпрограмне забезпечення та комп'ютерні алгоритми, і визначили, що 83% людей вважають посмішку Мони Лізи щасливою, 9% – такою, що виражає огиду, 6% – страх, по 2% – гнів і щастя.

Теги: LifeStyle Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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