Дослідники пояснили, як трактувати картину "Мона Ліза"
Те, як людина трактує картину "Мона Ліза", залежить від психічного стану людини, вважають вчені.
Дослідники запевняють, що якщо ви дивитеся на картину "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі і вона вам посміхається, то це означає, що у вас в житті все гаразд. Якщо ж вона здається вам сумною, це свідчить про певні проблеми в житті, йдеться у виданні Daily Mail.
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Картина "Мона Ліза"
"Якщо ви подивитеся на Мону Лізу одразу після гучного скандалу з чоловіком, чи коли ви подивитися на неї в Луврі, то побачите і відчуєте зовсім інші емоції", розповідає один з дослідників Ерік Сигель.
Дослідження каліфорнійських вчених використовує теорію, згідно з якою мозок є прогнозуючим органом, який використовує минулий досвід, щоб зрозуміти, чого очікувати від майбутнього.
В ході експерименту Сигель показував 43 учасникам серію портретів, при цьому зображення для різних очей відрізнялося. Вчені відзначають, що у кожної людини є домінуюче око, тому зображення, показані недомінуючому оку, фіксувалися підсвідомо.
Коли домінуючому оку показували обличчя з нейтральним виразом, недомінуюче око бачило багато щасливих, сердитих і нейтральних облич. Коли пізніше учасників попросили описати, які обличчя вони бачать, то вони відповіли, що нейтральні обличчя були щасливими, якщо бачили усміхнене обличчя недомінуючим оком.
"Ми самі є архітекторами своїх емоцій. Наш мозок робить прогнози про те, що очікує побачити і використовує інформацію із зовнішнього світу, щоб оновити свої очікування", – розповідає Сигель.
Варто додати, що ці результати є найновішим дослідженням загадкового виразу Мони Лізи. Зокрема, в 2005 році голландські дослідники використовували для розпізнавання емоцій іпрограмне забезпечення та комп'ютерні алгоритми, і визначили, що 83% людей вважають посмішку Мони Лізи щасливою, 9% – такою, що виражає огиду, 6% – страх, по 2% – гнів і щастя.