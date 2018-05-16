Дослідники розповіли про вплив книг на здоров'я
Науковці з Єльського університету запевняють, що любов до книг продовжує життя. Адже під час читання покращується активність мозку.
Таких висновків вони дійшли, проаналізувавши дані, отримані при обстеженні нейронів. Виявилося, що приблизно 30% із них активуються під час читання літератури, передає "Країна здоров'я".
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За словами фахівців, це зумовлено підвищеним рівнем мозкової активності.
Вони зазначають, що люди, які читають книги понад 30 годин на тиждень – мають тривалість життя приблизно на 6% більшу за інших.
Читання книг може також покращити самопочуття літніх людей. В цьому випадку має важливе значення занурення у матеріал, який сприяє стабілізації роботи нейронів і відволікає від зовнішніх проблем.
Любов до книг продовжує життя