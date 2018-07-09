Дослідники з’ясували, чим раніше були астероїди

Науковці Університету Флориди з’ясували: астероїди, що рухаються по орбіті навколо Сонця, з’явились після розпаду чи знищення стародавніх невеликих планет.

Про це повідомляє Daily Star.

Це вдалося визначити завдяки дослідженню метеоритів, які час від часу падають за Землю. Вони не що інше, як уламки астероїдів.

Читайте також: Чумацький Шлях зіштовхнувся з іншою галактикою, – вчені

Окрім того, вчені з’ясували, що орбіти астероїдів залежать від їхнього розміру. З такої точки зору, відмінності між метеоритами, які досягали поверхні Землі, можна пояснити лише процесами, які відбувалися у великих тілах, з яких вони сформувалися. Адже дрібні об’єкти в космосі просто не могли переживати такі тектонічні зміни.

"Ці чималі об’єкти рухаються в напрямку Землі, тому, звісно, ми дуже стривожені тим, як багато їх і з яких матеріалів вони сформовані… Якщо якийсь нищівний космічний об’єкт буде наближатися до нашої планети, ми повинні знати його природу, якщо хочемо його нейтралізувати", – пояснив астроном-теоретик Стенлі Дермотт.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно