23:47
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Космос

Дослідники з’ясували, чим раніше були астероїди

128 Читать новость на русском
Астероїди раніше були частинами планетам
Астероїди раніше були частинами планетам / uk.businessinsider.com

Науковці Університету Флориди з’ясували: астероїди, що рухаються по орбіті навколо Сонця, з’явились після розпаду чи знищення стародавніх невеликих планет.

Про це повідомляє Daily Star.

Це вдалося визначити завдяки дослідженню метеоритів, які час від часу падають за Землю. Вони не що інше, як уламки астероїдів.

Читайте також: Чумацький Шлях зіштовхнувся з іншою галактикою, – вчені

Окрім того, вчені з’ясували, що орбіти астероїдів залежать від їхнього розміру. З такої точки зору, відмінності між метеоритами, які досягали поверхні Землі, можна пояснити лише процесами, які відбувалися у великих тілах, з яких вони сформувалися. Адже дрібні об’єкти в космосі просто не могли переживати такі тектонічні зміни. 

"Ці чималі об’єкти рухаються в напрямку Землі, тому, звісно, ми дуже стривожені тим, як багато їх і з яких матеріалів вони сформовані… Якщо якийсь нищівний космічний об’єкт буде наближатися до нашої планети, ми повинні знати його природу, якщо хочемо його нейтралізувати", – пояснив астроном-теоретик Стенлі Дермотт.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос Астероїд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
сьогодні, 22:27 Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
2251
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
сьогодні, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 336
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
620
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
сьогодні, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 2556
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук