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Дослідження показало, скільки українців продовжує користуватися "ВКонтакте"

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Заборона "ВКонтакте"
Заборона "ВКонтакте" / ТопГик

Соціальна мережа "Вконтакте" за підсумками дослідження інтернет-аудиторії України за травень 2018 року зберегла четверту сходинку за відвідуваністю, нею користується майже кожен третій українець.

Про це повідомляє Інтернет асоціація України з посиланням на результати дослідження компанії Factum Group Ukraine.

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У досліджені зазначається, що до топ-5 найвідвідуваніших сайтів, серед українських користувачів за травень, увійшли: Google, Youtube, Facebook, "Вконтакте" та Ukr.Net.

Середньоденна частка аудиторії за місяць для доменів Google становила 67%, а місячне охоплення аудиторії – 86%. У Youtube ці показники становили 42% і 73%, для Facebook – 33% і 57%.

Також середньоденне і місячне охоплення української аудиторії для "Вконтакте" становили 18% і 35% відповідно. У десятку популярних ресурсів також увійшли сайти таких компаній і сервісів, як OLX, "Приватбанк", "Яндекс", "Однокласники" і "Синоптик".

У дослідженнях також взяті дані з окупованого Росією Криму і тимчасово непідконтрольних територій Луганської і Донецьких областей.

Нагадаємо, в Україні соцмережа "ВКонтакте" заборонена з 16 травня 2017 року. Причиною заборони стала інформаційна війна Росії, одним із інструментів якої є ВКонтакте.

Теги: Новини України Техно Google Заборона ВКонтакте Інтернет дослідження YouTube Facebook
Джерело: 24 Канал
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