Доставка ліків по Україні: що відомо

В Україні ввели жорсткий карантин. Закриті всі розважальні, спортивні комплекси, а також кінотеатри та кафе. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки та автомобільні заправки. 24 канал пропонує ознайомитися зі сайтом, який доставляє медикаменти додому.

В Україні мережі аптек не мають власної доставки, але із цим може допомогти доставка від Glovo, яка співпрацює з сайтом Liki24.

Важливо Кабмін дозволить Укрпошті доставляти ліки на час карантину

На підставі Закону України "Про лікарські засоби" доставка медикаментів є незаконною. Але сайт Liki24, коли людина робить замовлення, вона фактично підписує договір доручення. Після цього кур’єри мають право купувати ліки в аптеці від імені замовника.

Сайт Liki24 співпрацює з багатьма аптеками і має доступ до інформації про залишки на складах і наявності продукції. Сайт шукає в якій з аптек міста є потрібні вам медикаменти, а далі пропонує найдешевший варіант.

Також на сайті Liki24 є різні види доставки:

Доставка "Як можна швидше" працює з 9 до 19.

Така доставка у містах: Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, Хмельницький, Луцьк, Кривий Ріг, Суми, Маріуполь, Тернопіль, Ужгород, Рівне, Херсон, Кременчук, Краматорськ, Черкаси – коштує 89 гривень. А у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Дніпрі – 99 гривень.

Доставка "Новою поштою" коштує – 49 гривень, одержувач оплачує вартість послуг пошти.

Більшість аптек теж мають власну доставку, але через закон, ці аптеки не доставляють лікарські засоби.

Мінінфраструктури розробить постанову Кабміну, що дозволить "Укрпошті" доставляти ліки і медзасоби на період карантину в разі потреби.



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