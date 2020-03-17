20:18
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Доставка ліків по Україні: що відомо

      - Читать новость на русском
      Доставка ліків по Україні / shutterstock.com

      В Україні ввели жорсткий карантин. Закриті всі розважальні, спортивні комплекси, а також кінотеатри та кафе. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки та автомобільні заправки. 24 канал пропонує ознайомитися зі сайтом, який доставляє медикаменти додому.

      В Україні мережі аптек не мають власної доставки, але із цим може допомогти доставка від Glovo, яка співпрацює з сайтом Liki24.

      Важливо Кабмін дозволить Укрпошті доставляти ліки на час карантину

      На підставі Закону України "Про лікарські засоби" доставка медикаментів є незаконною. Але сайт Liki24, коли людина робить замовлення, вона фактично підписує договір доручення. Після цього кур’єри мають право купувати ліки в аптеці від імені замовника.

      Сайт Liki24 співпрацює з багатьма аптеками і має доступ до інформації про залишки на складах і наявності продукції. Сайт шукає в якій з аптек міста є потрібні вам медикаменти, а далі пропонує найдешевший варіант.

      Також на сайті Liki24 є різні види доставки:

      • Доставка "Як можна швидше" працює з 9 до 19.

      Така доставка у містах: Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, Хмельницький, Луцьк, Кривий Ріг, Суми, Маріуполь, Тернопіль, Ужгород, Рівне, Херсон, Кременчук, Краматорськ, Черкаси – коштує 89 гривень. А у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Дніпрі – 99 гривень.

      • Доставка "Новою поштою" коштує – 49 гривень, одержувач оплачує вартість послуг пошти.

      Більшість аптек теж мають власну доставку, але через закон, ці аптеки не доставляють лікарські засоби.

      Мінінфраструктури розробить постанову Кабміну, що дозволить "Укрпошті" доставляти ліки і медзасоби на період карантину в разі потреби.

      Коронавірус обмеження
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Ліки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Злочини режиму Асада: як почалася війна в Сирії та що змінило втручання Росії
      Віталій Дейнега
      сьогодні , 19:02 Конфлікт на Донбасі перетворився з міжнародного на внутрішній: аналіз британських ЗМІ
      Євгенія Мазур
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      сьогодні , 19:00 Карантин вдарить по бізнесу. Як врятувати людей від безробіття
      Ігор Гуменний
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук