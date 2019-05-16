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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Дострокові парламентські вибори: що думають народні депутати

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      Депутати проголосували за дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Обрали день, який найбільше влаштував усіх нардепів. Та навіть ухвалили це конституційною більшістю

      Народним депутатам було складно зрозуміти, яку дату обрати для інавгурації президента. Тому що сам Володимир Зеленський хотів 19 травня, а інші нардепи наполягали на даті 28 травня, коли Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент. Лунали дати й про 20 або 26 травня та 3 червня. Проте погодили, щоб це було 20 травня. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського

      Тепер є питання, а чи розпустить Володимир Зеленський Верховну Раду. Адже за пів року до того, як сплинуть повноваження Верховної Ради, а це буде 27 травня, вже влаштувати дострокові парламентські вибори. Проте тепер у Володимира Зеленського є цілий тиждень, аби це зробити.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      "Я, як юрист, не бачу законних підстав для призначення позачергових виборів. Можливо, що це буде політичне питання. Давайте подивімося які будуть питання у президента Зеленського й тоді будемо говорити. Ми готові завжди до виборів", – заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

      Ми за вибір. Якщо він буде достроковим, то будемо йти та працювати. Дуже важливо нагадати, що цей парламент не виконав дві свої найважливіші обіцянки. Не зняв недоторканність і не проголосував за закон про вибори до верховної ради на пропорційній основі з відкритими списками,
      – розповів голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

      Проте всі фракції запевняють, що у будь-якому випадку до позачергових парламентських виборів вони готові.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Парламентські вибори 2019 Олег Березюк Самопоміч Народний фронт Бурбак Максим Юрійович
      Джерело: 24 канал
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