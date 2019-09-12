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      Дострокові так дострокові: Кличко заявив, що піде на вибори мера Києва

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      Кличко заявив, що готовий брати участь у дострокових виборах мера Києва
      Кличко заявив, що готовий брати участь у дострокових виборах мера Києва / censor.net.ua

      Чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що братиме участь у виборах мера Києва, не залежно від того, будуть вони достроковими чи черговими. Мовляв, він ще повинен завершити багато розпочатих проєктів.

      Кличкові нічого боятися, потрібно йти на вибори та презентувати свою концепцію розвитку, заявив він у коментарі журналісту 24 каналу.

      Варто знати: Дострокові вибори в Києві: коли можливі і які сценарії розвитку подій

      Я у будь-якому випадку буду брати участь у місцевих виборах. Я почав багато проєктів. Я взяв зобовязання перед Киянами і я хочу ці проекти довести до завершення,
      – заявив Кличко.

      Крім того, столичний міський голова зазначив, що балотуватиметься на пост мера Києва, навіть якщо Володимир Зеленський призначить інгшого голову КМДА. Кличко наголосив, що боротиметься за децентралізацію і самоврядування.

      Заява Віталія Кличка: дивіться відео

      Що відомо про скандал між Кличком і Офісом Президента?

      Ще у липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

      Однак вже новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка
      на посаду голови міськдержадміністрації      .

      Наступного дня низка депутатів заявила, що документ за підписом "голів фракцій" з проханням перепризначити Кличка не узгоджувався у фракціях, є маніпуляцією, і вони її не підтримують.

      12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко КМДА Андрій Богдан Новини Києва Місцеві вибори 2020
      Джерело: 24 канал
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