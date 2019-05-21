Дострокові вибори – сигнал для інвесторів, – експерт

Дострокові вибори не вплинуть критично на економіку України. Натомість вони відкривають можливості до кінця року змінити роль і місце України в порядку денному наших зовнішніх партнерів.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

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"Якщо в кінці липня відбудуться парламентські вибори, то до кінця серпня у нас буде новий парламент, новий Кабінет міністрів, коаліційна угода і навіть нова програма дій Кабміну. У нас з'явиться коаліційна угода – якийсь набір рішень, узгоджених і взятих на озброєння урядом, що буде індикатором для інвесторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Хоча довіра до України з боку інвесторів на низькому рівні, якась передбачуваність – з'явиться, а разом з нею й інтерес інвесторів", – пояснив експерт.

Всі інвестори – і внутрішні, і зовнішні – у великі об'єкти в Україні в цьому році інвестувати не збиралися, рік розглядали як виборчий і все поставили, умовно кажучи, на "паузу". Причому не тільки українці, а й європейці по ряду своїх програм. Ніхто не розумів, чим закінчаться вибори, тому – ніхто кардинальних рішень не приймав, зауважив Амелін.

Однак для України існують ризики і виклики стосовно співпраці з МВФ. У кінці травня-червні Фонд повинен був проводити черговий перегляд за програмою, яка у нас зараз діє, і дострокові вибори впливають на те, що цей перегляд не відбудеться.

Отже – транш найближчим часом ми не отримаємо. Влітку МВФ йде у відпустку. Наступний перегляд повинен бути в кінці листопада-грудні. Все буде залежати від новосформованого Кабінету міністрів і як вони зможуть домовитися з МВФ про черговий транш,

– відзначив Амелін.

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Але є ще один мінус: під цей транш була підв`язана європейська програма фінансування України. За оцінками Інституту майбутнього, в цьому році ми впораємося з виплатами за зовнішніми боргами, але в наступному році без зовнішнього фінансування нам буде дуже важко пройти обслуговування боргів. Потрібно буде проходити реструктуризацію або шукати додаткові джерела фінансування.

"А враховуючи, що ми стоїмо на порозі нової світової кризи, для країн, що розвиваються, і таких непростих, як Україна, вартість ресурсів може вирости. Що відіб'ється на бюджетній та фіскальній політиці", – констатував експерт.

Але в позитивному сценарії, наголосив він, якщо буде сформована оновлена Верховна Рада, де буде менше впливу олігархів, і проросійських сил, то можемо отримати конструктивну групу депутатів, зацікавлених у розвитку України.

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