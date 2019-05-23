Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям

Разом з особою нового президента ми отримали цілу купу політичних перестановок і змін. В Україні політика і економіка йдуть поруч. Економісти по-різному оцінюють шанси України на економічне зростання, але не вважають, що дострокові вибори кардинально змінять життя українців. Ми лише отримали шанс його змінити.

Нещодавно Україна обрала нового президента. Під час вступу на посаду він оголосив про розпуск парламенту, звільнив низку державних керівників. Українські експерти розповіли 24 каналу, що означають такі політичні перестановки для українців, та як вони вплинуть на економічні та фінансові показники.

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Вибори і курс валют

Українці досі традиційно вважають стабільність курсу валют показником того, наскільки в економіці все добре. Експерти не прогнозують значних потрясінь. Хоча ризики є.

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник вважає, що валютний ринок відреагує на дочасні вибори доволі спокійно. Хоча неотримання чергового траншу від МВФ у розмірі близько мільярда доларів (про це трохи далі) може послабити національну валюту: це змусить НБУ робити допемісію, що може призвести до незначної девальвації гривні.



Інформація про дострокові вибори

Експерт з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вадим Бардась зауважив, що досвід попередніх президентських виборів показав майже відсутню кореляцію між зміною політичної конфігурації в країні та динамікою курсів основних валют.

В країні відбувається стабілізація валютного ринку завдяки зростанню обсягів експорту, портфельних інвестицій та позитивними сигналами зі сторони Європейського Союзу щодо макроекономічної допомоги,

– відзначив Бардась.

За спостереженням старшого аналітика Альпарі Вадима Іосуба, валютний ринок сприятливо поставився до інавгурації нового президента Володимира Зеленського і до перших рішень, озвучених ним на новій посаді. Включаючи заяву про розпуск Верховної Ради. Так у понеділок в першій половині 20 травня гривня зміцнювалася, причому на міжбанку навіть сильніше, ніж на готівковому ринку.

Цього тижня ми очікуємо незначне зростання долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,3 гривні, а готівковий долар в банках – близько 26,2-26,4 гривні,

– уточнив експерт.

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Вибори і МВФ

Співпраця з Міжнародним валютним фондом важлива для України, тому що саме ця інституція дає нам фінансову допомогу, яка підтримує нашу можливість розплачуватися з зовнішніми боргами та дає сигнал іншим міжнародним кредиторам, що з Україною можна мати справу.

Заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Павло Кухта вважає, що стійкість української позиції залежатиме від того, як нове керівництво держави зможе домовитися з МВФ.

Він зауважив, що хоча багато хто сварив коаліцію і чинний уряд, але вони тримали певну стабільну ситуацію.

Економічне зростання – є, воно прискорюється, гривня не падає, дефіцит бюджету скорочується, державний борг – скорочується. Програма МВФ, яка нас тримає на плаву і утримує від дефолту та колапсу, продовжується. Якщо результати виборів будуть такими, що в результаті ми втратимо програму МВФ, то почнемо друкувати гроші, втратимо незалежність НБУ, роздуємо дефіцит бюджету. І це закінчиться погано і швидко,

– відзначив Кухта.

Друге питання дострокових виборів, на думку експерта – таймінгу в співпраці з МВФ. Він нагадав – Україна перебуває в періоді пікових виплат за зовнішнім боргом. Вони накладають певний графік. Якраз зараз має бути певний перегляд програми, що Україна зробила, і чи може бути наданий черговий транш. Аж тут – дострокові вибори, ще й з закликом від президента до уряду піти з посад.



Україні потрібна співпраця з МВФ

"Тепер не зовсім зрозуміло, наскільки ефективними будуть ці перемовини. Можливо, це відстрочить дещо отримання траншу. Сподіваюсь, це не вплине кардинально на фінансову стабільність. Але тоді новому парламенту доведеться швидко сформувати уряд і провести перемовини з МВФ, виконавши умови, якщо якісь із них не будуть виконані", – пояснив він.

Кухта також зауважив, що МВФ веде співпрацю з багатьма країнами, де відбуваються вибори – це нормальна демократична практика. Тому питання в тому, наскільки ми готові виконати умови МВФ.

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Як вибори вплинуть на очікування інвесторів

Цікавість інвесторів до України означає, що в нашу економіку прийдуть гроші, які нам конче необхідні для нормального розвитку. І дочасні вибори відкривають можливості пришвидшити процес і вже до кінця року змінити роль і місце України в порядку денному наших зовнішніх партнерів, – зауважив у коментарі 24 каналу директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Якщо в кінці липня відбудуться парламентські вибори, то до кінця серпня у нас буде новий парламент, новий Кабінет Міністрів, коаліційна угода і навіть нова програма дій Кабміну. У нас з'явиться коаліційна угода – якийсь набір рішень, узгоджених і взятих на озброєння урядом, що буде індикатором для інвесторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Хоча довіра до України з боку інвесторів на низькому рівні, якась передбачуваність – з'явиться, а разом з нею й інтерес інвесторів,

– пояснив експерт.

При цьому було очікувано, каже він, що всі інвестори – і внутрішні, і зовнішні – у великі об'єкти в Україні в цьому році інвестувати не збиралися, рік розглядали як виборчий і все поставили, умовно кажучи, на "паузу". Причому не тільки українці, а й європейці по низці своїх програм. Ніхто не розумів, чим закінчаться вибори, тому – ніхто кардинальних рішень не приймав, зауважив Амелін.

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Вадим Бардась зауважив, що основна недовіра зі сторони потенційних інвесторів формується через високий рівень корупційної складової в діловому середовищі України.

Задекларований курс діючого президента на подальші антикорупційні заходи в країні знайшов широку підтримку серед міжнародних партнерів України, тому надання додаткових ресурсів ЄС та МВФ вже є позитивним сигналом того, що інвестиційне середовище покращується,

– вважає він.

Експерт "Інституту національної політики" Марина Багрова наголосила, що в українському бізнесi, так само як і у переважної більшості громадян України, існує сильний запит не тільки на новий парламент і уряд, але й суд. І це питання стоятиме перед новою Радою.

Про політичні ризики

Марина Багрова звернула увагу на інший ризик – негативний вплив на всі вищевикладені фактори може спричинити політична криза, яка може виникнути у разі умисного саботажу Верховної Ради Указу Президента України про розпуск і призначення дострокових виборів.