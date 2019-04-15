Дострокові вибори парламенту: для чого це потрібно і кому вигідно?

В штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заговорили про ймовірність розпуску Верховної Ради. За умови перемоги Зеленського. Чи можливо припинити повноваження парламенту, і кому це вигідно, – далі в матеріалі 24 каналу.

Про що заявили в штабі Зеленського?

Як відомо, чергові парламентські вибори повинні відбутися 27 жовтня 2019 року. Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що з цього питання є різні позиції у юристів і політичних сил. Він підкреслив, що в таких рішеннях потрібно виходити з законності та політичної доцільності.



В Зеленського допускають можливість переобрання парламенту дочасно?

Зеленський, коли стане президентом, дотримуватиметься букви закону. Не вибудовуватиме закони під себе і не намагатиметься ними маніпулювати, як сьогодні відбувається. А діятиме за законом. Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент,

– заявив Дмитро Разумков.

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Які юридичні підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради?

Згідно з статтею 90 Конституції України, Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо:

1. Протягом одного місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції.



Згідно з Конституцією, є три підстави для припинення повноважень Верховної Ради

2. Протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів.

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3. Протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Чи можна розпустити парламент восьмого скликання?

За словами політичного експерта Андрія Вігірінського, найбільш дієва підстава – протягом 30 днів не сформована коаліція. До того ж, зауважує він, у Київському окружному адміністративному суді на розгляді знаходиться позов про бездіяльність коаліції через невнесення кандидатури на пост міністра охорони здоров’я. Апарат Верховної Ради не надав суду інформацію про склад коаліції. Тому теоретично суд може встановити факт відсутності коаліції. Втім, є багато нюансів.



Верховна Рада останні місяці фактично не працює

По-перше, згідно зі статтею 90 Конституції, повноваження парламенту не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців терміну його повноважень. Тобто Верховну Раду можна розпустити не пізніше 27 травня. По-друге, Раду не можна розпустити до вступу на посаду нового президента. Дата інавгурації поки невідома. Але ЦВК, народні депутати цілком можуть затягнути процедуру.

Момент встановлення факту припинення існування коаліції і відліку 30 днів її відсутності – ключовий. До 27 травня треба, щоб було рішення суду. Або одна з фракцій коаліції цими днями заявила про свій вихід. Тільки так президент може видати указ. Часу обмаль. Тому це – малоймовірний варіант,

– переконаний Андрій Вігірінський.

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Політолог наголошує: навіть якщо суд у квітні чи травні встановить, що коаліції не існує, приміром, з 2016 року, то з моменту судового рішення настає новий 30-денний термін її формування заново. І лише по факту її неформування можна розпускати парламент.

Коли можуть відбутися дострокові вибори?

Згідно із законодавством, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня – початку серпня. Вибори відбудуться за старою змішаною системою. І це, зауважує Вігірінський, вигідно мажоритарникам і регіональним елітам.

Кому вигідні, а кому ні дострокові вибори Верховної Ради?

Як зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, з високою ймовірністю до моменту чергових виборів рейтинги Зеленського і його партії істотно впадуть. Тобто Зеленському і партії "Слуга народу" вигідні дочасні вибори. Натомість, на думку експерта, раціонально Порошенку зараз треба переключатися на парламентську кампанію.

В Порошенка на виборах до Верховної Ради в жовтні 2019 року прямого реваншу не буде. Але рейтинги Зеленського і його партії, вочевидь, істотно впадуть. І ситуація вирівняється. Порошенку треба діяти спокійно, зберегти свій електорат і показати, що він є альтернативою майбутнього президента,

– переконаний Володимир Фесенко.



Дострокові вибори парламенту вигідні і Зеленському, і Порошенку?

Водночас Андрій Вігірінський переконаний: Порошенку дострокові вибори парламенту ще більше цікаві, ніж Зеленському.

Для Порошенка дострокові вибори парламенту – теж непогано. Зараз Порошенко має максимум голосів, які можуть віддати за його політичну силу. Крім того, ще діє ефект технологій з виплат соціальної допомоги. До осені його вже не буде, якщо Порошенко програє. Йому не вдасться за відсутності адміністративного ресурсу зберегти такий рівень підтримки виборців,

– вважає Вігірінський.

Натомість, зазначає він, ті партії і політики, хто після першого туру виборів не в полі зору українських виборців, втрачають більше за інших. Вони не встигнуть нормально попрацювати зі своїм електоратом. Зокрема, може втратити і Юлія Тимошенко, яка зайняла третє місце. З нею, на думку Вігірінського, може зіграти поганий жарт той факт, що Тимошенко нікого не підтримала, її інформаційна пасивність останніми тижнями, розпущений штаб та відсутність продовження роботи з виборцями. І рейтинг "Батьківщини" може знизитися. Хоча до Тимошенко можуть повернутися виборці, які через соцвиплати в першому турі підтримали Порошенка. Тому результат "Батьківщини" може бути таким самими – 15-16%. Але нових симпатиків Тимошенко не добере.