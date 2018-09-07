Доступ до персональної інформації: чи бояться депутати тримати інтимну інформацію у ґаджетах

На тлі шокуючої історії про прослуховування телефону журналістки "Схем" Наталки Седлецької закрадається думка, що таке може спіткати кожного. Читати чи прослуховувати у нашій країні можуть кого завгодно. Тож журналісти 24 каналу вирішили розпитати депутатів, чи наважуються вони тримати щось інтимне у своїх ґаджетах.