"Доступ до речей та документів": що насправді дозволив суд щодо журналістки "Схем"

Наприкінці серпня 2018 року Печерський суд у процесі розгляду справи Артема Ситника виніс резонансне рішення щодо головного редактора програми "Схеми", яка займається гострими журналістськими розслідуваннями, Наталії Седлецької. Рішення суду порушує право на приватне життя журналістки.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла консультант Наталії Седлецької та медіаюрист Людмила Панкратова.

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За її словами, ухвалу суду оскаржити неможливо згідно з чинним законодавством, що позбавляє команду Наталії Седлецької способу судового захисту.

Це ухвала суду не про прослуховування розмов, а про доступ до речей та документів. Слідчий вимагав у суду надати дозвіл на отримання копій видруків з станції телефонного оператора – тобто, які дзвінки робила Наталія протягом оцих 17 місяців,

– наголосила Панкратова.

І пояснила, що це потрібно для того, щоб визначити місце перебування журналістки за допомогою телефона. А також суд дав доступ до СМС та ММС. "Але не до прослуховування розмов", – підкреслила медіаюрист.



Людмила Панкратова вважає рішення суду таким, що порушує права журналістки

Звернення до міжнародних інституцій, на думку Панкратової, тепер буде одним із пріоритетів команди Седлецької, адже така ухвала суду порушує право журналістки на приватне життя і право на таємницю джерел інформації.