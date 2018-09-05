Доступ ГПУ до телефону журналістки "Схем": Луценко запропонував Седлецькій зустрітися

Головний редактор програми антикорупційних розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька сповістила, що генеральний прокурор України Юрій Луценко запросив її на зустріч у середу, 5 серпня, щоб пояснити отримання прокуратурою доступу до інформації з її телефону.

Про це Седлецька написала на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що суд дозволив ГПУ отримати від провайдера інформацію з телефону Наталії Седлецької – керівниці програми журналістських розслідувань "Схеми". Вона разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором НАБУ Артемом Ситником.

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Вчора близько опівночі мені зателефонувала прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган. Повідомила, що генпрокурор запрошує мене сьогодні на закриту зустріч. Без камери. На 15:30. Мета – нібито, щоб пояснити, навіщо ГПУ вдалась до такого кроку – зняти інформацію з мого телефону за півтора роки,

– написала журналістка.

Вона зазначила, що за твердженням ГПУ, слідство цікавить тільки пересування і місцезнаходження телефону, а не SMS або зміст її розмов.

"Не вибачитись. Не визнати, що це надмірність, яку скасують. Що це самоуправство слідчого, якого покарають. А пояснити, що інакше як вивчити мої маршрути за 17 місяців, вони зібрати докази про один день не могли", – обурилася Седлецька.

Водночас вона заявила, що "Радіо Свобода" запрошує Луценка в цей же час о 15:30 "замість кулуарної зустрічі за зачиненими дверима дати відкритий коментар у прямому ефірі".

"У справі, яка викликала такий резонанс, генпрокурор має знайти в собі сміливість публічно пояснити такий крок свого підлеглого і бути готовим відкрито відповісти на всі запитання", – зазначила журналістка.