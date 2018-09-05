Доступ ГПУ до телефону журналістки "Схем": з'явилася реакція США

Посольство Сполучених Штатів занепокоєне рішенням суду щодо надання Генеральній прокуратурі України інформації з телефону журналістки "Схем" Наталії Седлецької.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у Twitter.

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Ми стурбовані тим, що вчорашнє рішення суду щодо журналістки-розслідувача Наталії Седлецької, може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. Українська влада має підтримувати незалежну журналістику,

– зазначили у американському відомстві.

Ми стурбовані тим, що вчорашнє рішення суду щодо журналістки-розслідувача Наталії Седлецької, може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. Українська влада має підтримувати незалежну журналістику. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 вересня 2018 р.

Нагадаємо, Європейський Союз заявив, що рішення Печерського районного суду про надання Генпрокуратурі доступу до телефону журналістки програми "Схеми" Наталії Седлецької "викликає дуже серйозні питання".

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