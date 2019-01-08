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      Доступні ліки: скільки грошей виділять та коли запрацює електронний рецепт

      201 Читать новость на русском
      "Доступні ліки"
      "Доступні ліки" / uatv.ua

      На 2019 рік Уряд заклав 1 мільярд гривень на фінансування урядової програми "Доступні ліки", в рамках якої у квітні з'явиться послуга "електронний рецепт".

      Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

      Читайте також: Як повернути ліки в аптеку: інструкція МОЗ

      "З квітня запроваджуємо нову послугу – електронний рецепт. Не матиме значення ні місце виписки рецепту, ні місце видачі препаратів", – повідомив він.

      Гройсман пояснив, що рецепт, який отримали, наприклад, в Києві, можна буде показати в будь-якому іншому місті чи селищі в аптеці з наліпкою програми "Доступні ліки" та отримати медикаменти.

      Зараз таких аптек понад 7800 по всій Україні.

      Зазначимо, програму "Доступні ліки" запровадили у квітні 2017 року. За 9 місяців минулого року було продано ліків на 614 мільйонів гривень за 14 мільйонами рецептів. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медична реформа Медицина Лікування Володимир Гройсман Ліки Гроші
      Джерело: Здоров'я 24
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