Доступні ліки: скільки грошей виділять та коли запрацює електронний рецепт
На 2019 рік Уряд заклав 1 мільярд гривень на фінансування урядової програми "Доступні ліки", в рамках якої у квітні з'явиться послуга "електронний рецепт".
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
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"З квітня запроваджуємо нову послугу – електронний рецепт. Не матиме значення ні місце виписки рецепту, ні місце видачі препаратів", – повідомив він.
Гройсман пояснив, що рецепт, який отримали, наприклад, в Києві, можна буде показати в будь-якому іншому місті чи селищі в аптеці з наліпкою програми "Доступні ліки" та отримати медикаменти.
Зараз таких аптек понад 7800 по всій Україні.
Зазначимо, програму "Доступні ліки" запровадили у квітні 2017 року. За 9 місяців минулого року було продано ліків на 614 мільйонів гривень за 14 мільйонами рецептів.
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