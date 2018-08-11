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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Досягення Усика– заслуга Анатолія Ломаченка, – промоутер

158 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) Олександр Красюк вважає, що гучна перемога над Муратом Гассієвим зовсім не була легкою.

Також Красюк розкрив усі секрети успіху Олександра Усика.

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Так, бій виглядає одностороннім, але це зовсім не так. Результат бою міг змінитися за десяту частку секунди. Якби Усик зупинився перед Гассієвим на мить після атаки, сутичка легко могла піти по зовсім іншим сценарієм. Рух Усика - заслуга професора боксу Анатолія Ломаченка. Завдяки йому ми були впевнені в своїх силах від старту тренувального табору і до кінця 12 раунду, – цитує промоутера Boxingscene.com.

Після перемоги над Гассієвим команда Усика домовилася про зустріч з британцем Тоні Белью. Бій пройде у Великобританії 10 листопада.

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Теги: Бокс Олександр Усик Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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