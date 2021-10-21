Перевіряти їх почали, оскільки почали діяти нові правила перевезення пасажирів. Тепер від людей, які пересуваються між областями, вимагають сертифікату вакцинації або свіжий ПЛР-тест.

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Люди обурюються через нововведення

На головному автовокзалі Дніпра розклеїли оголошення, в яких про це повідомляють. Також нагадують про нові правила через динаміки. Але карантинних обмежень дотримуються не всі.

На вокзалі Дніпра досі можна зустріти людей без захисних масок. Також немало тих, хто обурюється неможливістю виїхати без паспорта вакцинації.

Перевірка сертифікатів і будівля автовокзалу Дніпра / Фото "Інформатора"

Хто перевіряє сертифікати

Проте купити квиток можна й без відповідних документів. Проте їх потрібно показувати водію під час посадки в автобус. За словами голови Профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого, відповідальні за перевірку водії.

Вони зобов'язані перевірити наявність сертифікату, тесту чи довідки про перенесену хворобу перед тим, як рушити. Також перевірку робити можуть посадкові диспетчери. Наразі через нові правила кількість куплених квитків в інші області скоротилася лише на 10-12%. Кількість людей у будівлі вокзалу теж зменшилася.

Перевірка COVID-сертифікатів у Дніпрі: дивіться відео "Інформатора"