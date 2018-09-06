Довершена елегантність: найстильніші виходи Піппи Міддлтон

Сестра герцогині Кебриджської Кейт Міддлтон, Піппа святкує 6 вересня 35-ий день народження.

Піппа – молодша сестра герцогині і здавалося б, що вона завжди буде у тіні популярності Кейт. Проте про Піппу Міддлтон зараз говорить уся британська преса: вона одружилася з бізнесменом Джеймсом Меттьюсом та чекає від нього дитину. А також вона не пропускає світські події, демонструючи довершені образи.

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LifeStyle 24 зібрав модні виходи Піппи Міддлтон у стильну фотодобірку.

Піппа Міддлтон на весіллі старшої сестри Кейт, 2011 рік

А це весілля самої Піппи зі Джеймсом Меттьюсом, 2017 рік

На фестивалі в Челтенхемі, 2014 рік

На тенісному турнірі, 2014 рік

Під час балу, 2013 рік

Піппа Міддлтон під час хрещення принцеси Шарлотти, 2015 рік

Піппа відвідала службу в церкві Святої Марії Магдалини, 2017 рік

Міддлтон відвідала щорічний Глобальний благодійний день, 2016 рік

На матчі Вімблдонського турніру, 2017 рік

Піппа Міддлтон у замку Віндзор на весіллі принца Гаррі та Меган Марклі, 19 травня 2018 року

Піппа відвідала матч Вімблдонського турніру, 2018 рік. Більше фото – за посиланням

Під час хрещення принца Луї, 2018 рік

Усі фото: Getty Images