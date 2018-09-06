Довершена елегантність: найстильніші виходи Піппи Міддлтон
Сестра герцогині Кебриджської Кейт Міддлтон, Піппа святкує 6 вересня 35-ий день народження.
Піппа – молодша сестра герцогині і здавалося б, що вона завжди буде у тіні популярності Кейт. Проте про Піппу Міддлтон зараз говорить уся британська преса: вона одружилася з бізнесменом Джеймсом Меттьюсом та чекає від нього дитину. А також вона не пропускає світські події, демонструючи довершені образи.
Читайте також: Вагітна Піппа Міддлтон повторила образ своєї сестри у Лондоні
LifeStyle 24 зібрав модні виходи Піппи Міддлтон у стильну фотодобірку.
Піппа Міддлтон на весіллі старшої сестри Кейт, 2011 рік
А це весілля самої Піппи зі Джеймсом Меттьюсом, 2017 рік
На фестивалі в Челтенхемі, 2014 рік
На тенісному турнірі, 2014 рік
Під час балу, 2013 рік
Піппа Міддлтон під час хрещення принцеси Шарлотти, 2015 рік
Піппа відвідала службу в церкві Святої Марії Магдалини, 2017 рік
Міддлтон відвідала щорічний Глобальний благодійний день, 2016 рік
На матчі Вімблдонського турніру, 2017 рік
Піппа Міддлтон у замку Віндзор на весіллі принца Гаррі та Меган Марклі, 19 травня 2018 року
Піппа відвідала матч Вімблдонського турніру, 2018 рік. Більше фото – за посиланням
Під час хрещення принца Луї, 2018 рік
Усі фото: Getty Images