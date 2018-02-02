"Довга рука нашої армії": коли і куди полетять українські ракети

Нинішній стан ракетного потенціалу України, нові напрацювання та успішні випробування вітчизняної ракетної техніки проаналізував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Якщо ворог перед воротами, і у нас мало коштів, то маємо обирати ті проекти, які дадуть максимальну віддачу за короткий проміжок часу. Ремонт і оновлення ракетних комплексів, які є на озброєнні української армії, а також модернізація і створення нових ракет – головні завдання Міноборони сьогодні", – зазначив Згурець під час прес-конференції в "Главкомі".

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Про яку ракетну техніку йдеться

22 грудня 2017 року на Одещині пройшли успішні випробування українського ракетного комплексу "Вільха". Комплекс розроблений державним конструкторським бюро "Луч" на основі радянської реактивної системи залпового вогню "Смерч" калібру 300 мм.

Під час випробувань ракети влучили прямо в точку прицілювання. Це унікальний результат, який укотре доводить переваги українських ракет над російськими аналогами,

– наголосив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов.



Випробування українського ракетного комплексу "Вільха" (фото: прес-служба РНБО)

Перевіряли також високоточну систему наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність твердого ракетного палива та надійність ураження цілі бойовою частиною ракети.

Пускова установка має 12 ракет, кожна ракета несе бойову частину вагою до 250 кг та наводиться на ціль окремо від решти. Вага самої ракети – 900-1000 кг. Визначальною особливістю "Вільхи" є система наведення і можливість коригування траєкторії вже в польоті.

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2 січня 2018 року у Дніпрі випробували двигуни ракет оперативно-тактичного комплексу "Грім-2" за розробки державного конструкторського бюро "Південне". Він розробляється для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на відстані від 50 до 280 км. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проектується масою 480 кг. На часі – польові випробування ОТК "Грім-2".

30 січня 2018 року відбулися перші публічні льотні випробування нової української крилатої ракети "Нептун", яка здатна точно вражати наземні і морські цілі. Ця подія викликала позитивні оцінки військових експертів. Основна причина такої реакції – розуміння потенціалу ракети і критична потреба підсилити обороноздатність узбережжя України від загрози Чорноморського флоту РФ.

ПКР "Нептун" – це дозвукова ракета, яка літає на швидкості, меншій за швидкість звуку – 331,46 м/с в нормальних умовах. Довжина самої ракети з прискорювачем становить 5050 мм. Бойова частина – уламкова-фугасна. Інші тактико-технічні характеристики ракети на сьогодні засекречені. Це повністю національний проект – розроблявся державним конструкторським бюро "Луч" спільно з іншими оборонними підприємствами України. "Нептун" – сильно модифікована версія радянської ПКР Х-35.

Наскільки ефективне це ракетне озброєння

РК "Вільха" здатний вражати цілі на відстані до 120 км. Відхилення від цілі на максимальної дальності не перевищує 7 м. Відтак вітчизняна розробка ефективніша від радянського аналогу – реактивної системи залпового вогню "Смерч", максимальна дальність якої 90 км.

ОТРК "Грім-2" на базі твердопаливної балістичної ракети є на сьогодні найпотужнішою зброєю, яку створили за 27 років незалежності. Фактично Україна почала відновлювати надійний щит для своїх кордонів. Дальність дії – 280 км, однак це формальна цифра. У разі необхідності конструктори можуть підтягнути цей показник і до 450.

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ПКР "Нептун" призначена для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Ракета здатна вражати цілі на відстані до 300 км. За словами Сергія Згурця, "Нептун" має маршовий двигун на авіаційному керосині, відтак якщо збільшити паливний бак вдвічі чи втричі, то можна забезпечити дальність до 1000 км і більше. Тому розробку вважають інноваційною.

Коли ракетна техніка потрапить на озброєння армії

За словами секретаря РНБО України Олександра Турчинова, у березні 2018 року проведуть державні випробування РК "Вільха" і після цього розпочнуть серійне виробництво ракет для потреб Збройних Сил України.

ОТРК "Грім", за попередніми оцінками військових експертів, зможуть прийняти на озброєння через 3 роки.

А от щодо ПРК "Нептун" ситуація інша: Турчинов сподівається, що вітчизняна крилата ракета вже наступного року потрапить на озброєння ЗСУ.

Демонстрація можливостей оборонного комплексу – елемент інформаційної війни. Протягом короткого проміжку часу ми показали реальне просування проектів. Це стрибок, якого не робили протягом останніх 20 років,

– підсумував Згурець.

І це дуже важливо. Адже ракетні комплекси – це "довга рука нашої армії", як образно відзначив сам експерт.