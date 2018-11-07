Довгоочікувана прем'єра фільму "Дике Поле": Жадан поділився враженнями

Пригодницький фільм "Дике Поле" за мотивами книги Сергія Жадана потрапив до конкурсної програми кінофестивалю "Темні ночі" у Таллінні. Стрічка змагатиметься серед повнометражних дебютних фільмів. А в Україні "Дике Поле" виходить у прокат вже 8 листопада.

Спеціально для зйомок стрічки "Дике Поле" зводили автозаправну станцію. Це чи не найдорожча декорація фільму, навколо якої і розгортаються всі баталії.

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"Спеціальна комісія, художники, спеціальні кінематографічні будівельники побудували її з нуля. Вона така справжня стара заправка, але понад усе здивувався власник землі, на якій ми будували, він приїхав на зйомку і раптом побачив, що побудували нову заправку, але вона ще виглядає старою", – розповів режисер фільму "Дике Поле" Ярослав Лодигін.



"Дике Поле"

В основу сценарію фільму "Дике Поле" ліг бестселер Сергія Жадана "Ворошиловград", визнаний кращою книгою десятиліття за версією ВВС Україна. А над сценарієм до стрічки працювала справжня суперкоманда – драматург Наталя Ворожбит, режисер Ярослав Лодигін та сам автор книги. Без суперечок звісно не обійшлося. Але компромісу Жадан з режисером Лодигіним таки досягли. І все заради мистецтва. Тож тепер екранізацією свого "Ворошиловграда" автор книги все ж задоволений.

Мені хочеться, щоб український глядач спробував себе пізнати в цьому фільмі, тому що мені здається це історія нас всіх, не залежно від того чи ми на Луганщині, чи на Закарпатті, це все типологічно – спроба забрати в нас наше і необхідність захищати своє,

– зазначив автор книги "Ворошиловград" Сергій Жадан.



Сергій Жадан

В мистецьких колах після стрічки "Дике Поле" народився справжній тандем. Сергій Жадан та Ярослав Лодигін вже планують екранізацію іншої книги письменника – "Інтернат", що розповідає про життя вчителя в умовах війни на Донбасі. А першу спільну роботу можна переглянути в кінотеатрах вже з восьмого листопада.

Дивіться трейлер стрічки "Дике Поле":