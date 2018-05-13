Довгоочікуваний бюджетник від Apple: з’явились фото дисплея iPhone SE2

Поки компанія Apple не розкриває деталей про новий бюджетник iPhone SE2. Тим часом в мережі продовжують з’являтись свіжі фото, на яких начебто зображений iPhone SE2.

Як пише видання apple-iphone.ru, інсайдер Веніамін Гескін оприлюднив нові знімки, на яких зображений дисплей iPhone SE2. Фото зроблені на виробництві нового iPhone.

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Як свідчать фото, дисплей має мінімальні рамки в стилі iPhone X. Верхня рамка дисплея обрізана з боків.

За даними Гескіна, зовні iPhone SE 2 буде ідентичний оригінальному iPhone SE. Єдиною серйозною відмінністю iPhone SE 2 від попередника стане скляна задня поверхня для підтримки бездротової зарядки.

Як пишуть інсайдери, iPhone SE 2 можуть презентувати вже у травні або в червні на конференції WWDC 2018.

Нові знімки iPhone SE2