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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Довгоочікуваний бюджетник від Apple: з’явились фото дисплея iPhone SE2

2482 Читать новость на русском
Нові фото iPhone SE2
Нові фото iPhone SE2 / Фото з відкритих джерел

Поки компанія Apple не розкриває деталей про новий бюджетник iPhone SE2. Тим часом в мережі продовжують з’являтись свіжі фото, на яких начебто зображений iPhone SE2.

Як пише видання apple-iphone.ru, інсайдер Веніамін Гескін оприлюднив нові знімки, на яких зображений дисплей iPhone SE2. Фото зроблені на виробництві нового iPhone.

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Як свідчать фото, дисплей має мінімальні рамки в стилі iPhone X. Верхня рамка дисплея обрізана з боків.

За даними Гескіна, зовні iPhone SE 2 буде ідентичний оригінальному iPhone SE. Єдиною серйозною відмінністю iPhone SE 2 від попередника стане скляна задня поверхня для підтримки бездротової зарядки.

Як пишуть інсайдери, iPhone SE 2 можуть презентувати вже у травні або в червні на конференції WWDC 2018.

iPhone SE2

Нові знімки iPhone SE2

Теги: Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
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