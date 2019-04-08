Довідку для землевпорядників тепер можна замовити онлайн: як це зробити
Довідку для землевпорядників (більш відомої як довідка за формою 6-зем) на сайті Держгеокадастру відтепер можна замовити онлайн на сайті Держгеокадастру.
Інженери-землевпорядники тепер можуть скористатись послугою з оформлення довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями онлайн на офіційному сайті Держгеокадастру.
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Така процедура значно спростить та прискорить розробку проектів землеустрою.
Послуга доступна лише для сертифікованих інженерів-землевпорядників за умови, що вони ідентифікуються через електронний підпис або електронний цифровий підпис.
Що необхідно вказувати для замовлення довідки онлайн:
- дані з документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою (якщо земельна ділянка перебуває у власності або у користуванні, договір оренди, державні акти на землю);
- дані з Державного земельного кадастру у разі, якщо відомості про ділянку внесені до реєстру.
Як замовити довідку для землевпорядників онлайн – покрокова інструкція.
Дивіться відео, як отримати відомості про власників та користувачів земельних ділянок:
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