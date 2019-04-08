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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Довідку для землевпорядників тепер можна замовити онлайн: як це зробити

      137 Читать новость на русском
      Землевпорядники тепер можуть замовити довідку онлайн
      Землевпорядники тепер можуть замовити довідку онлайн / mapmatic.com

      Довідку для землевпорядників (більш відомої як довідка за формою 6-зем) на сайті Держгеокадастру відтепер можна замовити онлайн на сайті Держгеокадастру.

      Інженери-землевпорядники тепер можуть скористатись послугою з оформлення довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями онлайн на офіційному сайті Держгеокадастру.

      Пройдіть тест: Що ви знаєте про земельну реформу?

      Така процедура значно спростить та прискорить розробку проектів землеустрою.

      Послуга доступна лише для сертифікованих інженерів-землевпорядників за умови, що вони ідентифікуються через електронний підпис або електронний цифровий підпис.

      Що необхідно вказувати для замовлення довідки онлайн:

      1. дані з документа, на підставі якого виникло право власності або користування земельною ділянкою (якщо земельна ділянка перебуває у власності або у користуванні, договір оренди, державні акти на землю);
      2. дані з Державного земельного кадастру у разі, якщо відомості про ділянку внесені до реєстру.

      Як замовити довідку для землевпорядників онлайн – покрокова інструкція.

      Дивіться відео, як отримати відомості про власників та користувачів земельних ділянок:

      Раніше у Мінінфраструктури озвучили пропозиції, як оформити земельну ділянку у 10 разів швидше.

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      Теги: Новини нерухомості Ринок землі Новини нерухомості України Законодавство
      Джерело: 24 канал
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